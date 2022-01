La Formación Profesional recibe el 2022 con nuevos retos: la especialización del alumnado y la dignificación de la FP Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 16:34 h (CET) Cesur, el centro líder de la Formación Profesional con más de 30 centros en España, analiza los principales retos de este tipo de formación que asegura la empleabilidad, especialmente entre los jóvenes. Incrementar el acceso de mujeres en las titulaciones STEM sigue siendo una prioridad en la formación profesional La formación profesional afronta este 2022 un año clave que estará marcado por la aprobación de la nueva Ley de Formación Profesional, validada ya por el Congreso el pasado diciembre y que se prevé que quedará incorporada al ordenamiento legislativo el próximo mes de marzo tras su paso por el Senado. Más allá de la aprobación de la nueva Ley que ajusta los perfiles profesionales a las demandas de las empresas y dará más peso a la formación dual, Cesur, centro líder en Formación profesional con más de 30 centros en España, ha analizado los retos que abordará la FP este año.

Incrementar el acceso de mujeres a las titulaciones STEM es uno de ellos. Según datos del Observatorio de la FP, el porcentaje de mujeres matriculadas en titulaciones STEM es de tan solo el 11,8%, mientras que el alta laboral de aquellas que sí cursan estos ciclos oscila entre el 60% y el 80%.

Para lograrlo es clave, entre otros, dar a conocer la amplia oferta formativa que ofrece la FP y dignificarla. Precisamente este es otro de los retos que debe abordar la formación profesional, como indica Carlos Martín, director general de Cesur: “Es vital que en España desestigmaticemos la FP y dejemos de asociarla al fracaso escolar. En España debemos hacer todavía una importante labor pedagógica para dar a conocer la amplia oferta de familias y titulaciones que ofrece la formación profesional y las oportunidades laborales que abre actualmente. Hablar de FP es hablar de empleabilidad y en un país con una tasa de desempleo juvenil tan alta como España, es una garantía de futuro para los jóvenes”.

La oferta formativa de la FP es dinámica y no deja de evolucionar para adaptarse rápidamente a las necesidades de las empresas. Este año se afianzarán en España los Cursos de Especialización o Másteres oficiales de FP, una vieja demanda del sector que, pese a que se aprobó hace cerca de una década, no empezaron a impartirse hasta el año pasado. Estos cursos ayudarán tanto a antiguos alumnos de FP como a los nuevos a actualizarse y acceder a conocimientos más específicos que especialicen su perfil profesional y ofrezcan nuevas oportunidades laborales. Estos Cursos de Especialización son formaciones de entre 400 y 700 horas que complementan los ciclos de Grado Medio y Grado Superior y que ayudan a la especialización del alumnado. Su impulso en nuestro país es uno de los retos del sector para este año y supondrá un paso más en la equiparación de la FP reglada con otros países de nuestro entorno. Para el nuevo curso 2022/2023, Cesur tiene previsto ampliar tanto el número de plazas en los másteres que imparte actualmente como ampliar su oferta, añadiendo otros nuevos de Inteligencia Artificial o Cultivos celulares.

