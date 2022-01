Abad Limpiezas, una de las empresas de limpieza referentes en Madrid Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 11:48 h (CET)

Mantener limpio el hogar, la oficina o la comunidad de vecinos es indispensable, no solo para que el espacio se vea estético, sino también es esencial para que las personas gocen de un ambiente saludable libre de polvo y enfermedades.

En este contexto, una de las empresas de limpieza en Madrid mejor valoradas por los usuarios es Abad Limpiezas. La compañía es especialista en ofrecer servicio de limpieza de oficinas, comunidades de vecinos, domicilios, colegios y cualquier otro local comercial a precios competitivos.

Limpieza de comunidades de vecinos Una de las principales características que distinguen a Abad Limpiezas de sus competidores es su amplia trayectoria. Cuentan con más de 40 años de experiencia en el gremio de empresas de limpieza en Madrid, lo que les posiciona como referentes en su sector.

La compañía es experta en ofrecer todo tipo de servicios de limpieza que garantizan el buen mantenimiento de espacios interiores y exteriores. En las comunidades de vecinos, además del servicio diario de limpieza, realizan servicios integrales como abrillantado de suelos, limpieza industrial de garajes, limpieza profunda de paredes, techos y baldosas de exterior. También realizan servicios de jardinería y recogida de cubos de basura.

Limpieza de oficinas En estos momentos en los que la limpieza y la higiene son tan importantes, contar con la profesionalidad de Abad Limpiezas es dejar la limpieza de las oficinas en las mejores manos. En primer lugar, está la experiencia que tienen sus profesionales para aplicar en la oficina los mejores métodos de limpieza y utilización de maquinaria de limpieza adecuada. Otro de los beneficios es que los expertos en limpieza utilizan productos adecuados y de primera calidad que garantizan la desinfección total de las zonas de contacto, ventanas, suelos y paredes.

Limpieza de domicilios Cuando no se dispone del tiempo suficiente para el aseo del hogar o simplemente se quiere dejar este trabajo en manos de profesionales, la mejor solución es solicitar un servicio de limpieza a domicilio. Abad Limpiezas puede ayudar mucho en esta situación, ya que sus profesionales tienen la mejor disposición en aconsejar a sus clientes sobre qué materiales de limpieza usar para mantener los hogares y oficinas pulcros y en el mejor estado.

Ventajas de solicitar un servicio de limpieza profesional Son muchas las razones por las cuales es mejor elegir un servicio de limpieza de una empresa por encima de particulares.

Contar con un servicio de limpieza es un gran alivio para las personas porque podrán tener espacios más saludables, libres de agentes contaminantes que produzcan enfermedades. También es un servicio que se adapta a las necesidades y presupuesto de los clientes porque puede contratarse por horas, días o de manera permanente según los requerimientos de los usuarios.

Los interesados en solicitar el servicio de limpieza de Abad Limpiezas pueden consultar la página web de la empresa y comunicarse directamente con el equipo por llamada telefónica o solicitar un presupuesto personalizado.

