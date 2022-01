PMO, la clave que necesita un negocio para cubrir todas sus necesidades Emprendedores de Hoy

¿Cuál es el mejor apoyo a la gestión de los proyectos empresariales? La Project Managment Office o PMO.

Cuando embarcarse en un nuevo proyecto supone estar al día de las mejores metodologías de gestión, surge la idea de contratar el servicio de una PMO (oficina de gestión de proyectos) si la empresa carece de los conocimientos suficientes para llevarlo a cabo.

Una PMO u oficina de gestión de proyectos puede encontrarse dentro de la propia empresa, pero no ser suficiente para ejecutar un proyecto si no se tienen los recursos suficientes como, por ejemplo, métricas específicas de ejecución o control de información de una empresa en su totalidad.

¿Cómo se puede saber si contratar una PMO externa es la clave para cubrir las necesidades de una empresa?

Las características principales que pueden servir de motivación a las pequeñas y medias empresas para contratar el servicio de gestión de proyectos PMO externa son las siguientes:

1. Profesionalidad y experiencia ¿Quién ha desconfiado en un profesional si es un experto en su campo?

Es precisamente esa característica la que hace que un Project Managment Office sea capaz de llevar a cabo la gestión de un proyecto de forma que realice un control y gestión de proyectos del mismo de forma exclusiva y definida.

En el mundo empresarial es sabido que los interim managers son los que más conocimientos y experiencia poseen por haber trabajado en multitud de gestión de proyectos PMO anteriormente, sacando el mayor partido al control de información en una empresa y así pueden proporcionar procesos de mejora continua para sacar adelante el proyecto.

Porque, además, cuando se recurre a este servicio es por la falta de métodos y recursos internos o bien por la falta de experiencia en esta área. Así que, qué mejor que contratar un servicio experto de Project Managment Office (PMO) para ayudar en la empresa.

2. Objetividad Como se trata de un servicio externo a la empresa, tienen la capacidad de contemplar la situación de forma imparcial y saber ejecutar aquellos métodos que se adaptarán mejor a la estructura y objetivos del negocio. Así como realizar objetivamente un análisis y control de información en una empresa, sin que les pueda influir el histórico o elementos externos.

Es una oportunidad para obtener un punto de vista diferente y contemplar posibles soluciones a la ejecución del proyecto.

3. Adaptación a las necesidades del cliente: ¿y si es una pequeña o mediana empresa? Las pymes, por lo general, suelen tener menos recursos que las medianas o grandes empresas. Por lo que, la solución ideal es contratar este servicio externo de control de gestión empresarial o para beneficiarse del mayor nivel de experiencia, conocimientos y recursos que tienen.

La contratación de la Project Managment Office (PMO externa) se adapta a cada empresa, a sus necesidades y cultura empresarial, no compite con la de la propia empresa, sino que la complementa y aúna esfuerzos, impulsando la gestión de proyectos PMO. Funcionan como un equipo de interim managers trabajando mano a mano con la dirección.

4. Alta cualificación Los profesionales externos de gestión de proyectos PMO tienen una muy alta cualificación y conocimientos para realizar este servicio y comprometerse con el negocio. Por eso la tendencia en el mercado a la contratación de los interim managers está ya más que consolidada.

Entender las necesidades de su cliente será su principal objetivo para adaptarlas a su proyecto, sobre todo conseguir priorizar aquellos factores que sean la clave del éxito del mismo.

5. Reducción de costes Para asegurar la viabilidad y puesta en marcha de un proyecto, el asesoramiento de una oficina de gestión de proyectos externa es la mejor solución. Evitará que se produzca una excesiva dedicación de tiempo y recursos tanto humanos como económicos si no se tiene una base clara sobre cómo encauzar un proyecto.

La gestión de proyectos PMO externa de una empresa es una de las mejores alternativas por los beneficios reales que se obtienen gracias al apoyo y asesoramiento profesional, así como una reducción de costes considerables.

Sacar adelante un negocio con ayuda de una Oficina de Gestión de Proyectos Externa aporta la clave que necesita el proyecto.

