Colchón Canarias ofrece precios de escándalo en colchones de alta calidad

jueves, 27 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Los colchones cada vez se fabrican con más características que benefician la calidad de vida de las personas. Al acabar un día duro de trabajo o de estudio, lo ideal es descansar en colchones que reduzcan la fatiga, disminuyan el dolor e incrementen los niveles de oxígeno en el cuerpo.

En Colchón Canarias, se encuentran ofertas en colchones de calidad que ofrecen el mejor descanso posible e incrementan la recuperación y rendimiento personal, a precios muy competitivos. Asimismo, por la compra de cualquier producto, se entregan obsequios útiles; desde tarjetas regalo hasta televisores de alta definición.

Financiación flexible Jon Narbaiza, director general de la empresa, concentra sus esfuerzos en que todas las familias tengan acceso a un colchón de calidad, capaz de ofrecer una recuperación efectiva y con cuotas de pago bajas. La clave de Colchón Canarias está en su mecanismo de financiación flexible, pensado para que los clientes no sufran perjuicios en su presupuesto.

La empresa ofrece varias opciones de colchones, fabricados con la mejor tecnología, en planes de pago de hasta 72 cómodas cuotas, sin necesidad de cancelar una cuota de entrada. Los planes de financiación flexible están disponibles para cualquiera de los colchones incluidos en el catálogo, incluso los productos premium.

Por ejemplo, el colchón Cellinat Ice posee propiedades que reducen el dolor y la fatiga, debido a que aumenta el flujo de oxígeno en el cuerpo. Además, actúa como elemento refrigerante para la temperatura corporal, ideal para el descanso en altas temperaturas, como es el caso de Canarias.

Colchón Canarias utiliza materiales orgánicos de calidad en sus procesos de fabricación Los núcleos de los colchones Celliant Ice se elaboran con materiales microporosos de origen natural y con tecnología de vanguardia. No utilizan plástico ni otros derivados del petróleo, lo que permite mantener la higiene total del colchón.

El Celliant es el único tejido inteligente reconocido como dispositivo médico por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Actúa sobre el cuerpo humano en tres aspectos: absorber el exceso de temperatura para mantenerla constante, procesar la energía para reconducirla a las partes del cuerpo donde la necesite y activar las funciones biológicas para incrementar el flujo sanguíneo.

Además, el mecanismo de alta resiliencia contiene nanopartículas de grafeno, las cuales ofrecen una resistencia garantizada al proceso natural de deformación. El modelo Celliant XXL está elaborado para soportar un peso total de hasta 300 kilogramos, con la mayor comodidad. La garantía del producto es de 25 años, con la opción de cambiar el colchón por uno nuevo, en caso de sufrir una deformación.

Colchón Canarias regala a todo aquel que desee información un ventilador recargable USB con luz LED. Solamente por la cortesía de atender a sus Asesores del Descanso.

