Los cambios en la nueva modificación laboral, por Ablanedo & Baudot Abogados

miércoles, 26 de enero de 2022, 16:52 h (CET)

Los cambios en la nueva modificación laboral en España entraron en vigor el pasado 30 de diciembre de 2021. Estos son notables e intentan ajustarse al contexto actual del país en búsqueda de una mejoría en el sector de la empleabilidad. Recibir un asesoramiento laboral sobre este tema resulta provechoso y de gran utilidad.

Ablanedo & Baudot Abogados es un despacho de abogados que presta servicios de asesoramiento laboral en Asturias dispuestos a brindar con su profesionalismo y destreza la mejor orientación al respecto.

¿Qué cambia con esta nueva modificación laboral? Desaparece el contrato por obra o servicio, aquel que ha sido más afín a la temporalidad y se reformulan los contratos de duración determinada: el estructural y el de sustitución del trabajador. Se refuerza el contrato fijo-discontinuo, pudiendo concertar el desarrollo de trabajos de temporada o estacionales. También se reestructuran los contratos formativos para sentar un precedente en contra de la explotación de los becarios y la contratación de personal de forma fija. Este nuevo paso puede ser problemático y complicado, ya que la contratación sigue siendo económica para la empresa y no siempre va a favorecer al trabajador. De este tipo de contratos formativos habrá dos tipos, uno en alternancia, hecho para permitir que haya compatibilidad entre la labor y los estudios, y el otro pensado para adquirir una práctica profesional con una duración de máximo un año.

Además, para evitar abusos, el marco regulador entre las empresas contratistas y subcontratistas cambiará de “empresa contratante” a “actividad desarrollada”.

En cuanto al ERTE, hay una modificación, sobre todo en los de fuerza mayor, que tendrá exoneraciones del 90 %. También se propicia una agilización en los trámites y aplicabilidad para pymes y si se hacen labores formativas habrá exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social del 20 %.

Otra de las grandes novedades es la creación del mecanismo RED (Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo) que busca mantener los empleos incluso en empresas que hayan solicitado suspensión de contratos de trabajo o disminución de la jornada. Este mecanismo viene con una modalidad cíclica pensada en las coyunturas macroeconómicas para buscar estabilización.

¿Es suficiente esta reforma? La prioridad aplicativa del convenio empresarial con los convenios sectoriales sigue firme en esta reforma laboral, al tiempo que se vuelven más contundentes las sanciones para evitar el fraude. Hay que recordar que la reforma laboral de 2012 no ha sido revocada, razón por la cual hay rigor en torno a la funcionalidad de esta nueva y su ejecución en la vida diaria. La reforma ya ha sido considerada insuficiente e ineficaz por algunos sectores, motivo por el cual se hace necesario acudir a expertos para recibir una guía apropiada en torno a ello.

Ablanedo & Baudot es un despacho centrado en áreas laborales y seguridad social, así como incapacidades. Su asesoramiento legal se hace desde Asturias y cuentan con la avidez y eficacia para desarrollar y llevar a buen término todo lo relacionado con este ámbito.

