ODILO cierra el año duplicando su presencia a nivel mundial y alcanza los 170 millones de usuarios Comunicae

miércoles, 26 de enero de 2022, 17:02 h (CET) En solo dos años la empresa de tecnología educativa de origen cartagenero ha conseguido duplicar su presencia pasando de operar en 24 países en 2019 a 51 en cierre de 2021 El compromiso de la edtech ODILO, el ecosistema de aprendizaje con contenido y experiencias ilimitados, por transformar radicalmente el sector de la educación y la formación está dando sus frutos con excelentes cifras de negocio.

Así, en los últimos dos años la compañía B2B nacida en Cartagena (Murcia) ha conseguido duplicar su presencia a nivel mundial pasando de los 24 países en los que estaba presente en 2019 a los 51 en los que opera actualmente. Y es que la plataforma ya alcanza a más de 170 millones los usuarios. Unas cifras que, a sus diez años de vida, la convierten en una de las edtech con mayor crecimiento en Europa y que más contenido educativo multiformato ofrece en el mundo, superando los 3 millones de títulos de más de 6.700 proveedores diferentes, disponibles además en 93 idiomas.

La startup, que crea ecosistemas de aprendizaje para colegios, universidades y empresas ha levantado ya en torno a 20 millones de euros, gracias a dos rondas de inversión del capital riesgo, y es candidata a convertirse en unicornio en 2022.

En lo que se refiere al sector de la Educación Pública, la edtech cuenta ya con 130 clientes en 19 países. Entre ellos destacan los Ministerios de Educación de Chile y Uruguay, el Calgary Board of Education en Canadá o la Consejería de Educación de Madrid, entre otros.

Santander, Cabify, Salesianos Bizkaia, The Light Academy (Ghana), Parktown Girls (South Africa), el Ministerio de Educación de Costa de Marfil, el Ministerio de Educación de Panamá, la Universidad de Zambia o la Universidad Nacional de Valencia, son algunas de las empresas y entidades educativas que han empezado a aprender con ODILO en 2021.

Para afrontar este crecimiento con éxito, el pasado año la compañía aumentó un 55% su plantilla, hasta alcanzar los 219 empleados de 23 nacionalidades diferentes.

“Nuestra misión es la de crear igualdad en la educación y el aprendizaje, garantizando que el contenido digital de mayor calidad sea accesible y asequible para todos. Nuestras últimas cifras demuestran que lo estamos consiguiendo y nos animan a seguir creando Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado para colegios públicos y privados, universidades, empresas y otras organizaciones de todo el mundo con el objetivo de ayudar a sus alumnos y empleados a alcanzar su máximo potencial” explica Rodrigo Rodríguez, CEO de ODILO .

