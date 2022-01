Johnson Controls posicionada entre las 100 Empresas Más Sostenibles del Mundo Comunicae

miércoles, 26 de enero de 2022, 15:43 h (CET) La compañía se sitúa primera de su grupo, en el ranking de Corporate Knights, una división de investigación basada en el desempeño de sostenibilidad corporativa, en fabricación de equipos HVAC y también es la primera de grupo en productos para la edificación. Escala hasta el puesto nº12 en la clasificación general, ascendiendo 26 puestos desde el 2021, cuando se situaba en la 38ª posición Johnson Controls (NYSE: JCI), líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, ha sido distinguida por octava vez entre las 100 Empresas Más Sostenibles del Mundo en el ranking 2022 Global 100 de Corporate Knights, compañía de investigación de medios e inversiones que realiza clasificaciones corporativas e informes y calificaciones de productos financieros basados ​​en el desempeño de sostenibilidad corporativa. La compañía se ha clasificado como primera de 26 entre sus homólogos de grupo en Corporate Knights en la fabricación de equipos de climatización (HVAC); y primera de 74 en su grupo industrial de productos para la edificación. De este modo, Johnson Controls asciende ahora hasta el puesto número 12 en la clasificación general, frente al 38 que ocupaba el año pasado.

Johnson Controls ha obtenido una gran calificación en diversas áreas, respaldadas por acciones como el compromiso de invertir el 75% de I+D de nuevo producto en servicios y productos innovadores relacionados con la innovación climática y productos sostenibles, incorporando sostenibilidad y diversidad en las remuneraciones a ejecutivos, y obteniendo un alto porcentaje (casi la mitad) de sus ingresos de productos y servicios ecológicos.

"Ser distinguidos entre las 100 empresas más sostenibles es un honor y una prueba de nuestro compromiso continuo de liderar el camino hacia una economía con bajas emisiones de carbono", ha dicho George Oliver, presidente y CEO de Johnson Controls. "La próxima década es crucial en nuestro cambio hacia una economía sostenible. La sostenibilidad ya no es una opción para las empresas del mundo; tiene que formar parte de su ADN porque es urgente que reduzcamos las emisiones de carbono. La buena noticia es que la reducción de las emisiones de carbono también es buena para la cuenta de resultados."

La clasificación se basa en una rigurosa evaluación de 6.914 empresas que cuenten con más de 1.000 millones de dólares de ingresos. Las empresas del ránking Global 100 obtienen el 47% de sus ingresos de productos o servicios categorizados como "limpios" según la taxonomía Corporate Knights Clean. En el año fiscal 2020, Johnson Controls obtuvo el 48% de sus ingresos de productos y servicios limpios.

Johnson Controls está comprometida en ayudar a resolver la crisis climática, apoyando a los clientes en la reducción de sus emisiones de carbono a través de ofertas como OpenBlue Net Zero Buildings. Como líder mundial en soluciones tecnológicas para edificios inteligentes, saludables y sostenibles; la sostenibilidad ha sido uno de sus principales objetivos durante décadas. Encontrándose entre las primeras empresas de la industria que reportaron sobre sus emisiones y se comprometieron a reducirlas, Johnson Controls ha reducido la intensidad de las emisiones de carbono en más de un 70% desde el año 2002.

"En Johnson Controls hemos creado un negocio totalmente dedicado a la sostenibilidad, ofreciendo tecnologías y creando asociaciones para descarbonizar los edificios. El sector de la edificación representa el 40% de las emisiones globales anuales de CO2, por lo que no se puede abordar el cambio climático sin una inversión sustancial en los edificios. Disponemos de las tecnologías necesarias para reducir las emisiones de carbono con herramientas como nuestra plataforma digital OpenBlue, que optimiza los sistemas de los edificios y reduce tanto las emisiones como los costes", dijo dijo Katie McGinty, VP y directora de sostenibilidad y relaciones externas de Johnson Controls.

De cara al futuro, Johnson Controls sigue dando pasos significativos para mejorar su impacto medioambiental y se ha comprometido a conseguir cero emisiones netas de carbono de alcance 1 y 2 para 2040, diez años antes del objetivo fijado en el Acuerdo Climático de París. La compañía pretende reducir sus emisiones operativas en un 55% y reducir las emisiones de los clientes en un 16% antes de 2030, ambiciosos objetivos que han sido aprobados por la iniciativa Science Based Targets. Johnson Controls también se ha convertido recientemente en la primera empresa de la industria en publicar un marco de financiación sostenible integrado y un bono vinculado a la sostenibilidad, basándose en su anterior emisión de bonos verdes y vinculación de su línea de crédito senior a las métricas de sostenibilidad. Como parte de su Marco Financiero Sostenible Integrado, Johnson Controls se ha comprometido además a lograr una ambiciosa reducción absoluta de las emisiones para 2025.

Sustainalytics, líder mundial en los campos de la inversión responsable y las finanzas sostenibles, ha reconocido recientemente a Johnson Controls como líder del sector en la gestión de los aspectos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). En enero de 2022, fue clasificada como tercera de 132 empresas de la industria dedicada al sector de los productos para la edificación o para edificios por su sólida gestión de los problemas sociales y de gobierno (ESG).

En el 2021, Drucker Institute's Management Top 250, una lista de las empresas mejor gestionadas en América; posicionó a Johnson Controls en el número 67 (frente al 88 de 2020). La compañía obtuvo su mejor puntuación en responsabilidad social, recibiendo 5 estrellas por su desempeño en esta área, así como 5 estrellas en la de satisfacción del cliente.

Hoy, Johnson Controls compartirá sus ideas sobre su trayectoria en sostenibilidad y su papel en la lucha contra el urgente cambio climático cuando Oliver se una a diversos ejecutivos líderes en la 18ª mesa redonda Global 100 Executive: “Driving Global Decarbonization”.

Para leer más sobre el compromiso de Johnson Controls con la sostenibilidad, visitar: https://www.johnsoncontrols.com/corporate-sustainability/environment

