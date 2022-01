Carlos Espinosa, de la bachata fusión a los mocasines exclusivos Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022

La bachata fusión es un ritmo musical de gran éxito en el que se combinan la salsa, el zouk y la samba de gafieira brasileña, siempre con una base de bachata. Este estilo fue creado y es difundido por Carlos Espinosa, bailarín mexicano oriundo de Chiapas que actualmente reside en Madrid. Más tarde, la bachata fusión fue adoptada por instructores de todo el mundo, aunque con particular repercusión en Italia y España.

Además, como complemento de su pasión por la música, el bailarín creó Carlos Espinosa Lifestyle, un proyecto nacido en Roma, Italia que está centrado en el concepto de la elegancia como una forma de vida. La firma diseña y comercializa una variedad de mocasines exclusivos enfocados al hombre moderno que busca dar un toque de personalidad a su estilo.

Los orígenes de la bachata y la popularización de la bachata fusión La bachata es un género musical bailable originario de la República Dominicana. Es parte del folclore urbano y está considerado como un derivado del bolero rítmico con influencias del merengue y el son cubano. En su ejecución tradicional, se incluyen instrumentos como la güira, el bongó y las guitarras.

Asimismo, este comenzó a practicarse en los años 60 y 70 alrededor de los bares y burdeles de Santo Domingo. Si bien en principio fue considerada como una música vulgar, con el paso de los años fue ganando prestigio. En 2019, la UNESCO declaró a la bachata como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Carlos Espinosa comenzó a estudiar varios tipos de baile, como el hip hop funky, la salsa y el zouk, en el año 2000. Con este conocimiento empezó a mezclar los distintos ritmos con la bachata y su camino como promotor de la bachata fusión. En 2016 creó la World Bachata Fusión, la competencia más importante del mundo dentro de este tipo de baile, que se desarrolla en el marco del Salamanca Bachata Festival.

La bachata fusión también se difundió en distintos países como Argentina, Chile, México y Rusia. Es popular incluso en Dubái, la ciudad más importante de los Emiratos Árabes. El éxito de este ritmo, según comenta su creador, se debe a que es un género “muy explosivo y espectacular, lo que hace que sea tan interesante para la gente y tenga tantos fanáticos por todo el mundo”.

Carlos Espinosa Lifestyle presenta mocasines exclusivos Además de crear un ritmo nuevo y popular, difundirlo y organizar competiciones, Carlos Espinosa incursionó en otros ámbitos. Posee una discoteca en Tarragona llamada The Island y además con su marca diseña y vende mocasines de alta calidad. Los zapatos incluyen distintos estilos: algunos tienen diseños urbanos y otros modelos están inspirados en diversas culturas antiguas como, por ejemplo, la egipcia.

En la tienda online, también se consiguen mocasines con tejidos brocados, charol y charol picado. Asimismo, para los más arriesgados hay modelos con tonos dorados y estampados o colores más llamativos como el rojo.

En todos los casos, los mocasines de Carlos Espinosa Lifestyle mantienen un diseño elegante.

Todos ellos se pueden obtener mediante su página web, así como visitar su catálogo completo.

