Cuatro ideas para vestir las ventanas de tu home office Dos aspectos a tener en cuenta son el mobiliario y la iluminación Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 26 de enero de 2022, 08:49 h (CET) Si en tu caso el modelo home office o híbrido ha venido para quedarse, debes contar con un espacio adecuado en casa para poder concentrarte y trabajar con comodidad.

Dos aspectos fundamentales a tener en cuenta son el mobiliario (usar una mesa con una altura correcta y una silla ergonómica) y la iluminación.

La luz natural es una gran aliada, pero debes regular su incidencia para evitar que te deslumbre y/o cree reflejos en el ordenador. Por eso te traemos 4 ideas para que vistas las ventanas de tu home office con estilo y practicidad.

1- Combina venecianas y luz cenital para equilibrar la iluminación

Las persianas venecianas son uno de los complementos estrella de las oficinas tradicionales. Sirven para separar espacios y, además de ayudarte a regular la luz, ofrecen intimidad.

Son una solución muy práctica porque no tienes que plegarlas para regular la entrada de luz, sino que juegas con la apertura y cierre de sus láminas.

Algunas personas al pensar en venecianas, les viene a la cabeza el modelo clásico blanco en aluminio que tiene un toque un poco más impersonal. Pero las persianas venecianas están disponibles en una amplia gama de colores y el aluminio es muy cómodo a la hora de limpiar.

Si tu oficina casera recibe el sol directamente y quieres abrir poco las venecianas para evitar los reflejos y que se caliente mucho el espacio, añade una bombilla sobre tu área de trabajo (las lámparas de estilo industrial combinan muy bien con este tipo de persianas).

2- Añade un toque más íntimo con madera

Si quieres crear un espacio con más profundidad, cálido y clásico, apuesta por la madera.

Puedes combinar el mobiliario con persianas venecianas de madera y añadir puntos de luz artificial con una lámpara de mesa y una lámpara de pie con bombillas cálidas.

Pero ten cuidado de no excederte y crear el efecto contrario, es decir, un espacio lúgubre. Es importante que incluyas algunos detalles claros, como paredes blancas u objetos metálicos para resaltar la luz de la estancia. También puedes añadir algunas plantas de interior junto a tus ventanas.

3- Incorpora un diseño sutil con estores noche y día

Los estores en general son un solución práctica, económica y sobria para vestir tus ventanas y tamizar la luz natural que entra a través de ellas.

La gran ventaja de los modelos noche y día es que ofrecen un efecto similar al de las venecianas porque intercalan franjas opacas y translúcidas. Es decir, no tienes que enrollar o plegar el estor para regular la entrada de luz, ni debatirte entre la elección de un tejido opaco o uno traslúcido. Y si quieres, puedes enrollar el estor totalmente para dejar la ventana desnuda.

Los estores noche y día se pueden combinar con diversos mobiliarios, sin acaparar toda la atención, ya que están disponibles en muchos colores.

4- Añade vinilos o adhesivos para ventanas

Una solución muy práctica para los espacios más reducidos.

Si no quieres colocar una cortina o estor junto a tu escritorio o área de trabajo para ganar más espacio y/o no sobrecargar la estancia con accesorios, los vinilos para cristales son una excelente opción.

Hay modelos disponibles con estampados delicados y otros más osados, y vinilos simples de distinta opacidad. Son una solución económica, fácil de instalar y que puedes combinar con tu diseño de interiores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.