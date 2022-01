La financiación alternativa a la banca tradicional es una realidad de la mano de EuroDiner Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 18:15 h (CET)

Usualmente, el hecho de saldar una deuda ante cualquier institución bancaria puede suponer una situación compleja para una empresa. Esto, para evitar las consecuencias de una deuda impagada ante la banca tradicional, conlleva tomar medidas desesperadas como la venta rápida de una propiedad o algún local.

Para evitar esta situación, hoy en día existen algunas entidades que permiten la gestión de cualquier préstamo de forma alternativa. Con más de 15 años de experiencia, EuroDiner es una consultoría que actúa como intermediario en la financiación, tanto para particulares como para empresas, trabajando en alianza con varias entidades de préstamo en diversas áreas.

Las empresas pueden obtener servicios de gestión de préstamos Es importante destacar que esta empresa se encarga de la gestión de préstamos desde plataformas o entidades que ofrecen una opción alternativa a la banca tradicional, siempre pensando en la opción que más se ajuste a las necesidades de sus clientes. Las financiaciones que logran aprobarse con esta organización como intermediaria no necesitan de una cuota inicial, se ofrece para promotoras y constructoras inmobiliarias la posibilidad de pago en un plazo de 36 meses y se otorga hasta un 50 % de valor de tasación de la propiedad.

Estas financiaciones se realizan con garantía hipotecaria, con abono por certificaciones de obra y se enfocan en quienes buscan realizar la construcción de algún proyecto urbanístico, hotelero, industrial, comercial y residencial. De la misma forma, la opción está abierta a quienes deseen concluir con la obra, es decir, se trata de una financiación que es solicitada con el fin de cubrir las necesidades inmediatas de los proyectos y para que estos pueden desarrollarse de acuerdo al plan.

Una solución financiera confiable Esta empresa intermediaria de financiación también ofrece la posibilidad de gestionar préstamos con garantía corporativa que va desde los 2 hasta los 150 millones de euros para ser pagados en un plazo de 2 a 7 años. Su finalidad es proporcionar un capital flexible que ayude a las entidades empresariales a cumplir sus objetivos a largo plazo.

Para la compra de activos también existe una alternativa de préstamo que cubre hasta el 50% del valor de la compraventa, con un pago de intereses acordados de forma mensual, trimestral o al vencimiento, esto de acuerdo a la comodidad de la corporación. Con todas estas opciones, EuroDiner es una empresa mediadora de financiamiento que ofrece soluciones financieras de forma fácil, asequible y transparente para quienes no pueden acceder directamente a préstamos de la banca tradicional, otorgándoles la confianza requerida para salir adelante y progresar para lograr el alcance de los objetivos establecidos.

Soluciones urgentes de liquidez para particulares EuroDiner busca financiación a particulares que necesiten soluciones urgentes para atender situaciones de impago, necesidades de liquidez mientras venden, financiar reformas para mejorar el precio de venta, incluso para financiar los gastos de aceptaciones de herencia.

