Pyme o autónomo, Entre Trámites ayuda a conseguir hasta 12.000€ para digitalizar un negocio

Actualmente, contar con un negocio digitalizado es imprescindible. Gracias a la digitalización, las empresas pueden mejorar las decisiones de gestión, aumentar la competitividad, productividad y la rentabilidad de los procesos. No obstante, aún hay muchos autónomos y pymes que no han dado este paso.

Por eso, los propietarios de una pyme de hasta 49 empleados o trabajadores autónomos que quieran fortalecer la digitalización de su trabajo o negocio pueden conseguir hasta 12.000€ para digitalizar el negocio a través del programa Kit Digital de Red.es y Entre Trámites, la gestoría 100% online, puede ayudar a obtenerlo.

¿Qué es el programa Kit Digital? El Kit Digital es un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que acompaña durante el proceso de transformación digital. Garantiza que, gracias a la tecnología, puedan evolucionar y mejorar los negocios.

El programa de ayudas cuenta con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU, enmarcada en la agenda España Digital 2025 y que constará de diferentes convocatorias que se dirigirán a diferentes segmentos de pymes y autónomos. Esto permitirá el acceso de pymes y autónomos a bonos digitales de entre 2.000 y 12.000 euros en función del número de empleados de las empresas solicitantes.

Además, es clave para la recuperación económica de España en los próximos años. Dotando de tecnología a los autónomos y pymes del país, que suponen más del 95% del tejido empresarial, se apuesta por una mejora en la productividad y en aumentar la competitividad.

El programa ofrece un bono digital con una cuantía económica para que se administre escogiendo una o varias soluciones digitales, tales como la renovación o creación web, creación de una tienda online, gestión de redes sociales, herramienta de gestión de clientes y proveedores, portal del empleado, herramienta para crear facturas electrónicas, ciberseguridad y sistema de reserva de horas.

Para poder solicitar esta ayuda, se deben cumplir con una serie de requisitos: realizar un preregistro y hacer un test autodiagnóstico del negocio o empresa. En el canal de YouTube de Entre Trámites enseñan el paso a paso para realizar el registro inicial y el test diagnóstico.

Entre Trámites gestiona todos los trámites y asesoran durante todo el proceso para poder acceder a estas ayudas para que ninguna empresa pierda la oportunidad de reforzar su negocio.

