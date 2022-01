Grupo Reprepol muestra sus magníficas condiciones para montar una de sus tiendas de ropa infantil Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 15:58 h (CET)

Uno de los grupos líderes de moda infantil en el mercado Español es Grupo Reprepol. Un negocio de este tipo de ropa genera grandes ingresos y representa un alto porcentaje de la facturación anual de toda la moda que se consume en España.

Este grupo se ha ganado un merecido lugar, con un amplio reconocimiento en el sector y un sello de calidad distintivo. Gracias a esta aceptación y acogida del público, Grupo Reprepol se ha potenciado y ofrece facilidades para aquellos que quieran adquirir un establecimiento de moda infantil y monten una de sus tiendas de ropa para los más pequeños de casa.

Razones por las que elegir a la empresa Reprepol Podría pensarse que obtener dicho aval es complicado, pero la empresa ofrece unas plausibles y grandiosas condiciones para hacerlo realidad. Además de lo anterior, se afianzan con contundencia en una expansión imparable como los proveedores mayoristas especializados en la venta de artículos de moda infantil, ya sea multimarca o monomarca.

Los puntos fuertes y opiniones favorables de la empresa frente a la competencia radican en sus precios competitivos, su amplia variedad de productos y la atención para cada emprendedor que desee montar su tienda con la empresa.

Adherirse a este holding empresarial es sencillo, por eso cada vez más comerciantes se unen y empiezan a generar ganancias en este negocio con una alta rentabilidad.

¿Cuál es la propuesta de valor de Reprepol? La compañía no solo se encarga de ofrecer la ropa necesaria para iniciar el negocio, sino que también se preocupa del diseño, adecuación de las nuevas tiendas y de la imagen de marca. Facilita la estrategia y el sistema informático necesario.

También existe una alta rotación de producto que, a su vez, se convierte en una rápida capacidad de respuesta de reposición por la central y dos macro colecciones por año. Se ofrece una formación previa a la apertura, apoyo continuo después de esta por parte de la central, asesoramiento inmobiliario y de negociaciones, decoración, elección del local más idóneo y mejor ubicado, departamento de marketing, publicidad y diseño, implementación de calendarios, asistencia mánager, merchandising y promociones dentro de la ciudad en la que se establezca el local.

Existe, además, una revisión al personal a cargo, análisis general del negocio, rentabilidad del 250 % y exclusividad de las marcas del grupo en la ciudad del asociado, todo esto firmado por contrato.

Grupo Reprepol gesta una rápida amortización de la inversión, no cobra ningún canon de entrada y financia el 100 % de la inversión sin interés para el asociado. Simplifica los procesos, tiene un departamento de atención al asociado de forma diaria, con un trato personalizado y una gran política de precios.

Para más información sobre esta empresa se puede contactar con el departamento de expansión desde su sitio web.

