Semana de debuts en la Challenge de Mallorca La principal novedad es la vuelta del quinto trofeo, recuperando así los cinco días de competición entre el miércoles 26 y el domingo 30 de enero Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 25 de enero de 2022, 11:49 h (CET) Después del estreno el pasado domingo en la Clàssica Comunitat Valenciana, la temporada 2022 para buen parte de la plantilla de Caja Rural-Seguros RGA arranca esta semana en los distintos trofeos de la Challenge de Mallorca, primera competición del año con conjuntos World Team en línea de salida. Hasta ocho de los once ciclistas de la alineación completarán en la isla balear sus primeras pedaladas con dorsal del curso.

Regresan los cinco días

La principal novedad de cara a esta nueva edición de la Challenge es la vuelta del quinto trofeo, recuperando así los cinco días de competición entre el miércoles 26 y el domingo 30 de enero. En orden cronológico, los ciclistas se enfrentarán al Trofeo Calvià, el Trofeo Port d'Alcúdia, el Trofeo Serra de Tramuntana, el Trofeo Pollença - Port d'Andratx y el Trofeo Playa de Palma - Palma, el único que parece propicio para los velocistas puros.

El resto de jornadas presenta un perfil quebrado que favorece tanto a escaladores como a especialistas en pruebas de un día, aunque no habría que descartar la llegada de escapadas o grupos más o menos numerosos. Más complicado parece pensando en el viernes, con la subida al Puig Major a poco más de 30 km de la meta en Lloseta.

El cuerpo técnico dispondrá en Mallorca de cinco de las siete caras nuevas del equipo: Mikel Nieve, Eduard Prades, Michal Schlegel, Yesid Pira y Iúri Leitão, el único que participó el domingo en Valencia junto a Sergio Martín y Josu Etxeberria. Completan el bloque algunos de los pesos pesados de la plantilla como Jonathan Lastra, Julen Amézqueta, Álvaro Cuadros y Jokin Murguialday. Un grupo de garantías del que saldrán los siete ciclistas que tomen parte en cada uno de los trofeos. Prades, Lastra, Murguialday, Cuadros, Amézqueta, Martín y Schlegel inaugurarán la semana de competición en el quebrado Trofeo Calvià.

Declaraciones

José Miguel Fernández (director deportivo): “Venimos de la concentración en Roquetas, donde hemos visto al equipo muy unido, trabajando muy bien y en buena sintonía. El estado de forma es bueno, esperamos aprovecharlo en esta Challenge de Mallorca, que presenta un recorrido exigente. El primer día sumará muchos metros de desnivel, con una parte final complicada en donde una escapada puede jugarse la victoria. Trataremos de estar disputando. El segundo y tercer día parecen propicios para que lleguen grupos reducidos al sprint, así que intentaremos ayudar a Prades. El cuarto día será muy duro, creo que un grupo de selectos en el que intentaremos estar se jugará el triunfo. Y para la última jornada regresa el clásico Trofeo de Palma, con el ascenso al Coll de Sa Creu que condicionará el desenlace final. Habrá que estar muy atentos, ayudaremos a Leitao para que pueda disputar la victoria en el sprint final”.

Seguimiento

Los trofeos no contarán con cobertura televisiva en directo, aunque sí dispondrán de amplios resúmenes que se emitirán durante la noche tanto en Teledeporte como en los distintas plataformas de Eurosport. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Semana de debuts en la Challenge de Mallorca La principal novedad es la vuelta del quinto trofeo, recuperando así los cinco días de competición entre el miércoles 26 y el domingo 30 de enero Álvaro Robles alcanza la final de dobles y semifinales individual en Düsseldorf Tenis de Mesa - Competiciones Internacionales - WTT Contender Series - Düsseldorf (Alemania) El Equipo Kern Pharma celebra su presentación para la temporada 2022 En total, son 24 los corredores que componen la plantilla este nuevo curso ciclista El Comité Paralímpico urge a modificar la Constitución: “Los deportistas con discapacidad son todo menos disminuidos” Declaraciones realizadas durante la ceremonia de entrega del premio Cermi.es 2021 al Comité Paralímpico Español (CPE) ¿Cuántos impuestos pagan los futbolistas en España? Dependiendo de las CCAA en las que residan, el ahorro en materia de impuestos puede ser importante con diferencias considerables entre Madrid y Barcelona

-->