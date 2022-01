El recobro de deudas y facturas se posiciona en España como un servicio de valor para empresas y autónomos Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 13:27 h (CET)

La paralización de las actividades comerciales trajo consigo una pronunciada crisis económica que generó también incumplimiento en el pago de las deudas a empresas y autónomos, una situación que impactó de forma negativa en la posibilidad de las compañías de recuperarse.

Ante esta situación, opciones como el recobro de deudas se han destacado como una alternativa apropiada para empresas y profesionales que necesitan cobrar una deuda ya vencida y que en una primera oportunidad resultó impagada.

Sin embargo, para llevar a cabo un proceso de recobro es necesario cumplir algunos pasos indispensables para llevar esta modalidad. En ese sentido, Cobratis se ha posicionado como una solución para los autónomos y empresas que requieren cobrar facturas y deudas impagadas de forma amistosa.

Recuperar impagos mediante el recobro El recobro se ha posicionado en la sociedad empresarial como la alternativa para reclamar el pago de facturas vencidas que no han sido abonadas por los clientes. Esta medida resulta ampliamente beneficiosa para los profesionales que previamente han cobrado una deuda y no han recibido el dinero acordado.

Para llevar a cabo un recobro, el autónomo o empresa debe demostrar la existencia de una deuda por parte de su cliente, señalando que este se encuentra en situación morosa y que se trata de una factura vencida. De igual forma, es necesario haber contactado al deudor a través de diferentes vías.

No obstante, este procedimiento requiere de la asistencia de compañías especializadas como es el caso Cobratis, una compañía que se ha popularizado por ofrecer gestión en el cobro de una deuda por segunda vez, proporcionando la asesoría necesaria para realizar este procedimiento de la forma correcta y con todos los requisitos pertinentes.

Con amplia experiencia en el sector, esta empresa se ha consolidado en España por contar con una plataforma innovadora que permite trabajar en el cobro de deudas online, cuyo objetivo es realizar el procedimiento de forma amistosa o judicial y garantizando los mejores resultados en sus procesos.

¿Cuáles son los beneficios de contactar a una empresa especializada en el cobro de deudas? Indistintamente de la razón, el cobro de una deuda supone un proceso largo y complejo, sobre todo cuando el deudor no responde a los llamados realizados por la empresa para asumir su responsabilidad.

Por esta razón, solicitar los servicios de compañías especializadas en el cobro de deudas se ha convertido en una alternativa cada vez más recomendada, ya que ofrecen comodidad y facilidad en la orientación a todo tipo de usuarios.

Adicionalmente, el trabajo de empresas como Cobratis se caracteriza por su rapidez, ya que la gestión se realiza en 20 días hábiles, reflejando una gran efectividad. Por último, Cobratis se ha destacado por su economía, debido a que solo reciben un pago único por el cobro de la deuda.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.