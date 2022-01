El curso para la creación de webinars automatizados, Webinar Crash Emprendedores de Hoy

Muchas compañías, y sobre todo los nuevos negocios online de hoy en día, están integrando a su estrategia de negocio los webinars automatizados. Se trata de una herramienta que tiene el potencial de duplicar las ventas de cualquier empresa, aumentar la autoridad del negocio en internet y atraer a muchos más clientes.

Es por eso que el especialista en marketing digital automatizado, Israel Huerta, está ofreciendo ahora mismo un curso llamado Webinar Crash, mediante el cual enseña a los empresarios a crear sus propios webinars automatizados. De esta manera podrán aprovechar todas las ventajas que ofrece esta herramienta digital para el crecimiento de cualquier compañía.

Curso para la creación de webinars automatizados Actualmente, existen negocios a los que les cuesta poder convencer a sus clientes del valor que tiene el producto o servicio que ofrecen. De hecho, hay quienes a pesar de todo el esfuerzo que realizan, no logran hacer subir el nivel de las ventas y la rentabilidad del negocio. Sin embargo, una herramienta que está dando muy buenos resultados son los webinars automatizados. Estos permiten que cualquier empresario pueda crear una experiencia personalizada de gran valor para sus clientes, entablar una relación más cercana con ellos, atraer a nuevos compradores, vender de forma automatizada, aventajar a la competencia y, en consecuencia, mejorar las ventas y la rentabilidad de su empresa. No obstante, para crear un webinar automatizado que se pueda incluir de la manera correcta a cualquier estrategia de negocio, es necesario contar con los conocimientos necesarios. Para eso, Israel Huerta ha creado un curso bastante completo llamado Webinar Crash, en el que enseña paso a paso, de forma práctica y amena, cómo se crean webinars automatizados para aumentar la autoridad en internet y mejorar las ventas.

¿Qué se aprende en el curso Webinar Crash? El curso es totalmente online, con 10 módulos y más de 80 lecciones para que el estudiante aprenda a través de cualquier dispositivo, ya sea desde el ordenador, tablet o smartphone. Todas las lecciones están en formato de vídeo, de esta manera será mucho más fácil para el estudiante poner en práctica todo lo que se enseña en el curso. En esta formación online se enseña cómo planificar el webinar automatizado, elegir la temática del mismo, diseñarlo, la grabación, automatización, configuración, el copywriting, y mucho más.

Pero además de todos estos módulos, los participantes del curso también recibirán múltiples bonus que incluyen un planificador de lanzamiento de webinar, una calculadora de rentabilidad, la estructura del webinar óptima, una plantilla en PPT, una en Keynote y planning de diapositivas, entre otros. Por todo esto, el curso es una excelente oportunidad para que los negocios online de hoy en día puedan aplicar esta efectiva herramienta en su estrategia de marketing y así lograr un mayor desarrollo, crecimiento y rentabilidad.

