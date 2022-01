FiMov explica la importancia de la fisioterapia para mejorar el dolor de espalda Emprendedores de Hoy

Se estima que al menos 4 de cada 5 personas padecerán de dolor de espalda en algún momento de su vida. Esta es una afección muy común y, por lo general, no está asociada a ninguna patología grave, aunque hay veces en las que el dolor puede ser muy intenso y recurrente.

En casos como estos, la fisioterapia ha demostrado ser una excelente solución para prevenirlos y combatirlos. Esta disciplina de la ciencia de la salud ofrece un tratamiento seguro para el alivio del dolor y, en clínicas como FiMov, las personas pueden contar con profesionales cualificados que les ofrecerán un tratamiento de fisioterapia efectivo.

Solucionar los dolores de espalda con la fisioterapia A diferencia de lo que muchas personas creen, la espalda es en realidad una estructura compleja que está compuesta por más de 30 músculos diferentes, articulaciones, ligamentos y 33 vértebras que componen la columna vertebral. Solo basta que uno de cualquiera de estos elementos sufra algún tipo de daño para causar molestias o dolor de espalda. Esta es precisamente la razón por la que se trata de una afección muy común en las personas de cualquier edad, aunque es más común a mediana edad o en la vejez.

En estos casos, lo recomendable es acudir a terapeutas que lo traten, antes de que se agraven las molestias o se generen otras problemáticas mayores. Depende de la causa, se podrán realizar tratamientos diferentes para solventarlo.

Fisioterapia en Barcelona Actualmente, en Barcelona está situado el centro de fisioterapia FiMov, donde trabaja un equipo de profesionales expertos. Su filosofía de trabajo consiste en encontrar siempre el origen de la dolencia en sus pacientes, para poder eliminarlo de raíz. En este centro, se llevan a cabo diferentes tipos de tratamientos fisioterapéuticos como por ejemplo la presoterapia, masaje deportivo, técnicas manipulativas, ejercicio correctivo y terapia manual, entre otros.

Los fisioterapeutas de esta firma no solamente ayudan a aliviar el dolor de espalda en sus pacientes de una manera efectiva, sino que además les proporcionan una serie de ejercicios, recursos y consejos que les servirán para aprender a aliviar su dolor y evitar que este reaparezca en el futuro.

La fisioterapia es, en definitiva, la alternativa recomendada para aliviar y tratar el dolor de espalda e incluso para prevenir su aparición. Por esta razón, se deben visitar usualmente centros especializados como FiMov, en el cual las personas no solo se pueden encontrar a fisioterapeutas con mucha experiencia, sino también la infraestructura necesaria para llevar a cabo este y cualquier otro tratamiento fisioterapéutico.

Las personas que deseen acudir a este fisioterapeuta pueden entrar en su página web y contar con los profesionales.

