3D Click gana el Venture on the Road de Vigo, organizado por Wayra, SeedRocket y BStartup de Banco Sabadell

3D Click ha sido la startup seleccionada como ganadora en la quinta edición de Venture on the Road en Vigo, que tiene como objetivo buscar las mejores startups en fase seed. El evento itinerante está organizado por SeedRocket, BStartup de Banco Sabadell, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma en esta edición como colaborador Google for Startups Tras sus últimas paradas en las ciudades de Gijón y Sevilla, el roadshow volvió a reanudarse este jueves en el Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo. En esta edición, Venture on the Road mantiene sus objetivos: buscar el mejor dealflow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

Para llevarlo a cabo, Venture on the Road siempre se apoya de la experiencia y conocimiento del ecosistema local. En esta ocasión, Venture on the Road Vigo contó con la colaboración de una amplísima representación del ecosistema emprendedor de Galicia gracias a el Círculo de Empresarios de Galicia, Startup Galicia y XesGalicia, el brazo inversor de la Xunta de Galicia.

En esta edición, los 4 proyectos finalistas fueron:

Innogando nace con el objetivo de digitalizar el sector ganadero proporcionando las tecnologías necesarias para que los ganaderos puedan sacar la mayor rentabilidad de sus granjas y cuidar la calidad de vida tanto de los animales como de sus propietarios

nace con el objetivo de digitalizar el sector ganadero proporcionando las tecnologías necesarias para que los ganaderos puedan sacar la mayor rentabilidad de sus granjas y cuidar la calidad de vida tanto de los animales como de sus propietarios Authusb es una startup especializada en crear soluciones innovadoras en el campo de la ciberseguridad. Trata de cubrir necesidades que el mercado aún no cubre. Uno de sus productos más conocidos es Safe Door, una solución (Hw con Sw embebido) que permite a las organizaciones afrontar todas las amenazas derivadas del uso de dispositivos de almacenamiento USB.

es una startup especializada en crear soluciones innovadoras en el campo de la ciberseguridad. Trata de cubrir necesidades que el mercado aún no cubre. Uno de sus productos más conocidos es Safe Door, una solución (Hw con Sw embebido) que permite a las organizaciones afrontar todas las amenazas derivadas del uso de dispositivos de almacenamiento USB. 3D Click es una startup que tiene como objetivo la optimización de los procesos de personalización y el ciclo de ventas. Por eso, han desarrollado una plataforma para que los equipos de ventas y marketing puedan personalizar cualquier packaging en 3D en línea y a la vez puedan validar rápidamente estos proyectos con sus clientes.

es una startup que tiene como objetivo la optimización de los procesos de personalización y el ciclo de ventas. Por eso, han desarrollado una plataforma para que los equipos de ventas y marketing puedan personalizar cualquier packaging en 3D en línea y a la vez puedan validar rápidamente estos proyectos con sus clientes. Perfect Numbers nace con la idea de dar respuesta a la creciente demanda de soluciones orientadas a la industria 4.0. Por eso, como base para algunas de sus soluciones, utiliza tecnologías disruptivas como el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data o la Inteligencia Artificial. Cuenta con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones que se interconectan entre sí para monitorizar máquinas y procesos en tiempo real. En el acto también participó Rafa Garrido, emprendedor e inversor con más de 20 años de experiencia, conocido por haber fundado junto a Iñaki Arrola Vitamina K, una SCR para invertir en startups con base tecnológica en fase seed. En esta ocasión, fue el encargado de ofrecer una key note acerca de como las startups pueden conseguir inversión. Les dio consejos muy útiles sobre lo que normalmente suelen buscar los inversores y lo que tienen en cuenta al invertir.

3D Click, la startup ganadora de Venture on the Road en Vigo, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud Platform con $10,000 en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform. Además, ya tiene un puesto en la final nacional que se celebrará en el mes de junio en Madrid.

El ganador de la final del V Venture on the Road recibirá como premio asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a sus talleres y formaciones. Además, el ganador final de esta V edición será parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con hasta $25,000 en créditos válidos durante 9 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform + acceso a Google for Startups Campus Madrid durante 6 meses.

Venture on the Road visitará próximamente otras ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento ya ha pasado por Sevilla y Gijón, pero también llegará hasta Bilbao, Murcia y Valladolid.