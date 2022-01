NSG Group introduce la electricidad renovable en Polonia Comunicae

viernes, 21 de enero de 2022, 14:42 h (CET) NSG UK Enterprises, parte del Grupo NSG, ha firmado un acuerdo de compra de energía (PPA) con EDP Renewables (EDPR), el cuarto productor de energía renovable más grande del mundo, para la electricidad renovable generada en un parque eólico ubicado en Polonia Schneider Electric, consultor líder en adquisiciones corporativas de energía renovable a nivel mundial, ha apoyado a NSG Group en la selección y negociación del proyecto.

Se trata del primer PPA virtual de NSG Group y el primero firmado por un fabricante de vidrio en Polonia. NSG adquirirá el 51% de la producción del parque eólico, que tiene una capacidad instalada total de 70 MW. El PPA tendrá una duración de 10 años, a partir de enero de 2022.

El contrato supondrá que 100 gigavatios hora (GWh) aprox. de la demanda anual de electricidad de NSG Group serán suministrados a un precio fijo, lo que reducirá la exposición a la volatilidad actual de los precios mayoristas. Esta cantidad de energía limpia equivale a evitar las emisiones de carbono de casi 15.000 vehículos de pasajeros conducidos durante un año, o más de 278 millones de kilómetros conducidos por un automóvil de pasajeros promedio.

John Wilgar, director de adquisiciones de NSG Group, asegura: “Estamos encantados de firmar nuestro primer PPA virtual con nuestro socio EDPR para la mayor parte de nuestra demanda de electricidad en Polonia. Esto nos ayuda a asegurar la electricidad renovable a costes predecibles a largo plazo, en un mercado con una red muy intensiva en carbono. Es un gran paso hacia nuestros objetivos de sostenibilidad en línea con nuestras acciones sobre el cambio climático”.

Philippe Diez, Partner Sustainability Business Division Europe para Schneider Electric, afirma: “Es emocionante trabajar con el primer fabricante de vidrio para introducir la electricidad renovable en Polonia. Los fabricantes de vidrio tienen un papel fundamental en la descarbonización global, especialmente en lo que se refiere al sector de la automoción, y felicitamos a NSG por su compromiso con la energía renovable”.

El objetivo de NSG Group es obtener el equivalente de al menos el 50% de su electricidad (por kilovatio hora) a nivel mundial a partir de energías renovables, para el año fiscal 2024. Este PPA contribuirá a este objetivo y a evitar aproximadamente 80.000 toneladas de carbono al año.

El Grupo tiene como objetivo reducir anualmente el 2% las emisiones de carbono (Alcance 1 y 2) durante el período de tres años del Plan de reactivación 24 de la Compañía. La meta es lograr una reducción del 21% para 2030 en comparación con sus niveles de 2018 y detallar su hoja de ruta para lograr la neutralidad de carbono con innovaciones disruptivas. (*)

* Plan de gestión a medo plazo del Grupo NSG, Revival Plan 24 (RP24) (2022/3 – 2024/3): https://www.nsg.com/-/media/nsg/site-content/ir/ir-presentations/mtprp24presentation2021_e02.pdf

Sobre NSG Group (Nippon Sheet Glass Co., Ltd. y las empresas de su grupo)

NSG Group es el proveedor líder mundial de vidrio y sistemas de acristalamiento en las áreas de la tecnología arquitectónica, automotriz y creativa.

Fabrica y suministra vidrio arquitectónico, así como vidrio para la energía solar y otros sectores.

Para la automoción atiende a los mercados de acristalamiento de maquinaria (OE) y de reemplazo de accesorios (AGR).

Las tecnologías creativas incluyen varios negocios discretos, que incluyen las lentes y guías de luz para impresoras y escáneres, y productos especiales de fibra de vidrio, como cuerdas de vidrio para correas dentadas y escamas de vidrio. https://www.nsg.com

Sobre EDP Renovables (EDPR)

EDP ​​Renewables (Euronext: EDPR) es líder mundial en el sector de las energías renovables y el cuarto mayor productor de energía renovable del mundo. Con una cartera sólida de desarrollo, activos de primera clase y una capacidad operativa líder en el mercado, EDPR ha experimentado un desarrollo excepcional en los últimos años y está presente en 26 mercados internacionales en Europa, América Latina, América del Norte y Asia*.

EDPR se compromete a impulsar los avances sociales en términos de sostenibilidad e integración. Así lo refleja su inclusión en el índice de Igualdad de Género de Bloomberg y el hecho de que haya sido certificada como Top Employer 2020 en Europa (España, Italia, Francia, Rumanía, Portugal y Reino Unido) y Top Workplace 2020 en los Estados Unidos, reconociendo sus políticas impulsadas por los empleados.

EDP, el principal accionista de EDPR, es una empresa energética global y líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad. EDP ​​ha sido incluida en el Dow Jones Sustainability Index durante 14 años consecutivos y recientemente ha sido reconocida como la compañía eléctrica más sostenible del mundo en el índice Dow Jones.

*La presencia definitiva en los mercados asiáticos está pendiente de la aprobación regulatoria de la transacción por parte de Sunseap.

