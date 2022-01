Por qué elegir el curso profesional bartender, por Escuela Coctelería Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 18:17 h (CET)

La coctelería de España se ha abierto paso entre las preparaciones más destacadas del mundo, llegando a posicionar sus bares entre los 50 mejores de la revista Drinks International. Este nivel de calidad y reconocimiento le exige mayor preparación a aquellos que comienzan en la industria del bartending.

Al respecto, la Escuela Coctelería Madrid (ESCOM) es una institución reconocida por la Guía Repsol, el referente turístico español de gran renombre en el país. Esto se debe a que su formación se enfoca en la práctica del estudiante desde el primer momento y en insertarlo en el mundo laboral lo más pronto posible. Las instalaciones están equipadas con todos los instrumentos necesarios para preparar cócteles desde el primer día, ya que desarrollan su aprendizaje en coctelerías reales de Madrid. Las clases más recomendadas para quienes están iniciando son las del Curso Bartender Profesional.

Los beneficios de hacer el curso Bartender Profesional Si bien la labor del bartender tiene décadas de existencia, anteriormente se consideraba que su única función era servir y entregar bebidas. No obstante, los cambios sociales y comerciales le han otorgado una nueva imagen a esta carrera, resaltando la importancia que tiene la preparación de cócteles profesionales en restaurantes, bares, locales nocturnos y otros comercios.

La Escuela Coctelería de Madrid ofrece una educación completa a sus estudiantes. El curso de nivel profesional está compuesto por 100 horas de formación, con la opción de realizar otras 100 horas totalmente prácticas. Además, los profesores son reconocidos bartenders y mixólogos profesionales de España.

Otra ventaja recae en la comprobación del aprendizaje y la creación de una marca personal. Al finalizar el curso, cada persona será capaz de crear su propia carta de coctelería. Para lograrlo, debe realizar una investigación y demostrar sus habilidades. La asignación le otorga mayores oportunidades al estudiante en el ambiente laboral, ya que será el comienzo de su sello o estilo.

En cuanto a las horas prácticas, ESCOM tiene alianzas con empresas reconocidas, lo que es una oportunidad valiosa para el desempeño y experiencia del alumno.

Todos los cursos y talleres de ESCOM La escuela cuenta con una variedad de opciones para formar profesionales en el mundo del bartending. Entre ellos, se encuentra el curso Maestro del Gin-Tonic, Flair Bartending, coctelería molecular para grupos, másteres de la maceración y marketing especializado en el área. En este último, los alumnos aprenderán a desarrollar sus negocios y hacer crecer su marca en el mercado. Si no se posee ningún tipo de conocimiento en el área, los cursos más recomendados son el de Bartender Profesional presencial de dos meses, el intensivo o el online.

La preparación de nuevos aspirantes es clave para la coctelería en España. Una vez conseguida la titulación, los estudiantes tienen la oportunidad de postularse a las ofertas laborales de la bolsa de trabajo de ESCOM. Entre las opciones que pueden encontrarse vacantes como la de bartender para hotel, sala, anuncio de TV, para eventos especiales, restaurantes y mucho más. Estos puestos de trabajo solo están reservados para estudiantes o antiguos alumnos de la institución.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.