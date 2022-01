Diseño y mantenimiento web WordPress con Signum Comunicación Emprendedores de Hoy

WordPress es el gestor de contenido más popular en internet para el desarrollo de sitios webs de forma fácil, rápida y gratuita. Si bien es cierto que es sencillo crear una web con este gestor con tan solo algunos conocimientos básicos de informática, no significa que sea suficiente para aprovechar al máximo cada una de sus funciones.

Para ello, es recomendable contratar a especialistas en diseño gráfico y mantenimiento web WordPress, como conforman el equipo de diseño web Madrid en la agencia Signum Comunicación. Esta compañía también cuenta con profesionales que poseen experiencia en ciberseguridad, optimización online y actualización de plugins y contenido.

Diseño y mantenimiento de webs con WordPress Durante 10 años, los diseñadores y desarrolladores web de Signum Comunicación han creado páginas profesionales con el gestor de contenidos WordPress. En la actualidad, siguen ofreciendo este servicio de forma efectiva, ayudando a startups, pymes, grandes empresas y autónomos a despegar su reputación e imagen de marca en internet. Además, no solo crean la página, sino que realizan un mantenimiento de manera periódica. Este mantenimiento incluye actualizaciones constantes para mejorar y agilizar cada uno de los procesos de la web e instalación de plugins para agregar nuevas funcionalidades. Su disponibilidad es constante, para así poder asesorar a sus clientes en cuanto al funcionamiento de la plataforma en todo momento. Asimismo, realizan copias de seguridad frecuentemente y protegen a la plataforma WordPress de ataques de malware, inyección SQL, intercepción de terceros, ataques DDOS o Cross-site scripting, entre otros.

¿Qué beneficios tiene diseñar una web con WordPress? Entre las principales ventajas por las que las empresas y autónomos utilizan WordPress está que se trata de un servicio de uso gratuito y su software es de código abierto. Además, a diferencia de otros gestores de contenido, WordPress es fácil de instalar y personalizar. Esto significa que cualquier persona con conocimientos básicos informáticos puede crear una web en pocos minutos. Por supuesto, es recomendable contratar a especialistas en desarrollo WordPress como Signum Comunicación, el cual ofrece la ventaja de poder agregar un diseño más profesional que se diferencie de la competencia. Este gestor de contenidos está preparado para la implementación de estrategias SEO, las cuales permitirán crear una web que se posicione de forma óptima en los primeros resultados. Otra ventaja de utilizar WordPress es que cuenta con diseño responsivo para ser adaptado a cualquier pantalla móvil.

Signum Comunicación es una empresa que ofrece diseño web y mantenimiento y creación de páginas WordPress para las empresas y autónomos que buscan expandir y mejorar su negocio en internet.

