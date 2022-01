Estas serán las 13 profesiones más buscadas y las 13 más cotizadas de 2022 Comunicae

jueves, 20 de enero de 2022, 15:06 h (CET) Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta sus previsiones de empleo sobre cuáles serán los perfiles más demandados y los más cotizados del mercado de trabajo español en 2022, en su XVII Informe Los + Buscados Que el mercado laboral en general y las empresas y trabajadores/as en particular deben aprender a adaptarse rápido al entorno en actual , como ya se aprendió en 2020 y se consolidó como práctica en 2021.

Que muchos perfiles han tenido que vivir un proceso de upskilling y reskilling, muchas veces contrarreloj, y priorizar ciertas habilidades y competencias sobre otras, como la resiliencia, la adaptación al cambio y también las habilidades digitales sobre otras menos prioritarias en el nuevo entorno también se ha aprendido en los dos últimos años.

Que ahora las empresas deben buscar nuevas fórmulas para atraer y retener talento para evitar situaciones como la conocida gran renuncia que Estados Unidos está sufriendo es el siguiente paso tras la agitación del mercado laboral. Profesionales con más exigencias sobre cómo y dónde quieren trabajar, más abiertos a no ceder parcelas de su bienestar personal y con una perspectiva renovada de lo que debe ser el equilibrio entre trabajo y vida privada, las empresas están teniendo que actualizar sus políticas y paquetes de beneficios sociales continuamente.

Donde parece haber “menos novedades”, es en la demanda de ciertos perfiles que son imprescindibles: trabajadores sociosanitarios y de investigación, perfiles tecnológicos o cada vez más centrados en áreas digitales, comerciales e ingenieros/as serán los protagonistas del año que se acaba de estrenar.

Es por ello que Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta sus previsiones de empleo sobre cuáles serán los perfiles más demandados y los más cotizados del mercado de trabajo español en 2022, en su XVII Informe Los + Buscados.

Se trata de una selección de perfiles estratégicos para sus sectores y que tienen en común su alto potencial digital o grado de especialización sin dejar de lado competencias de carácter humanístico como puedan ser la empatía, las habilidades de comunicación o la resiliencia. Una combinación que cada vez se busca más en los profesionales de éxito.

Y estos serán los 13 perfiles más buscados y los 13 más cotizados en nuestro país para este 2022:

INDUSTRIA

El + Buscado: FIELD SERVICE ENGINEER

El + Cotizado: HSQE MANAGER

HEALTHCARE

El + Buscado: ENFERMERO/A

El + Cotizado: DERMATÓLOGO/A

SECTOR IT

El + Buscado: CLOUD ARCHITECT

El + Cotizado: ENGINEERING MANAGER

MARKETING

El + Buscado: GROWTH MARKETING DIRECTOR

El + Cotizado: DIGITAL MANAGER

LIFESCIENCE

El + Buscado: TÉCNICO/A DE GARANTÍA DE CALIDAD (QA)

El + Cotizado: BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

LOGÍSTICA

El + Buscado: DEMAND PLANNER

El + Cotizado: PROJECT MANAGER DE INNOVACIÓN LOGÍSTICA

SECTOR RETAIL

El + Buscado: TRADE MARKETING MANAGER

El + Cotizado: E-COMMERCE MANAGER

BANCA

El + Buscado: ANALISTA SENIOR M&A

El + Cotizado: MANAGING DIRECTOR (MD) EN BANCA DE INVERSIÓN

SECTOR COMERCIAL

El + Buscado: SALES MANAGER

El + Cotizado: INGENIERO/A COMERCIAL

ÁREA FINANCIERA

El + Buscado: FINANCIAL, PLANNING & ANALYSIS (FP&A)

El + Cotizado: FINANCE MANAGER

ENERGÍA

El + Buscado: INGENIERO/A DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN

El + Cotizado: INGENIERO/A ELÉCTRICO DE FOTOVOLTAICA

TAX & LEGAL

El + Buscado: ABOGADO CORPORATE M&A (REAL ESTATE)

El + Cotizado: SOCIO/A CON CARTERA DE CLIENTES

CORPORATE

El + Buscado: HR BUSINESS PARTNER

El + Cotizado: HR MANAGER

