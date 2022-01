Dientes rectos, ¿estética o salud? Emprendedores de Hoy

Normalmente, se considera la estética dental como un aspecto destinado a mejorar la autoestima de las personas. No obstante, se ha demostrado a lo largo del tiempo que tener los dientes rectos proporciona importantes beneficios para la salud dental.

Es por esta razón que cada vez son más los pacientes que utilizan algunos de los numerosos tratamientos enfocados a enderezar la sonrisa, aplicados por profesionales como los de la Clínica Viasalud. El Dr. Andrés Juan Ruiz y la Dra. Leticia Juan Ruiz, en compañía de un equipo multidisciplinario altamente capacitado, destacan por brindar soluciones odontológicas a los pacientes que desean tener dientes rectos y saludables.

Beneficios de los dientes rectos para la salud Más allá de la estética, los dientes rectos favorecen diversos aspectos de la salud dental, entre los que destaca la facilidad para realizar una higiene adecuada. Se ha demostrado que los dientes rectos ayudan en el proceso de digestión, ya que una mordida correcta permite triturar los alimentos de forma más eficiente y facilitar así su paso por el tracto digestivo, aprovechando al máximo la mayor cantidad de nutrientes que contienen.

Asimismo, la tensión acumulada en las articulaciones por una mala mordida produce un continuo malestar de cabeza, cuello y mandíbulas. Al enderezar los dientes a través de un tratamiento de ortodoncia, es posible disminuir estos dolores definitivamente.

Adicionalmente, los dientes rectos se consideran más saludables y con menor riesgo de desgaste. Esto se debe a que los dientes torcidos no trabajan de forma correcta en la mordida, generando mayor presión y por ende, incrementando el riesgo de fracturas y debilidad. Además, numerosos especialistas han reiterado la importancia que tienen los dientes rectos para mejorar la autoestima de una persona y aumentar su confianza, ya que la seguridad que proporciona una sonrisa alineada e higiénica.

Clínica Viasalud: profesionales comprometidos con la salud dental de la población Al igual que en cualquier procedimiento médico, en los tratamientos de ortodoncia la asistencia de profesionales cualificados y con equipos médicos de calidad es indispensable para garantizar el éxito en los resultados.

En Valencia, el equipo multidisciplinario de la Clínica Viasalud se ha caracterizado por proporcionar diversos tratamientos odontológicos, enfocados en la belleza e higiene dental de forma continua. Además, ofrecen servicios de implantes dentales, protectores bucales y otras alternativas que garanticen la salud dental de la población.

La calidad de atención, experiencia y profesionalismo del equipo médico de la Clínica Viasalud les ha permitido posicionarse como una de las primeras opciones para quienes buscan tratamientos de ortodoncia en Valencia.

