Los derechos de los pasajeros ante las cancelaciones de vuelos. El asesoramiento experto de Wings to Claim

miércoles, 19 de enero de 2022, 16:44 h (CET)

Actualmente, a causa de la pandemia, muchos países han adoptado medidas preventivas, como por ejemplo el cierre de las fronteras o restricciones para la entrada y salida de personas a sus territorios, lo que ha conducido a la cancelación de vuelos. Esta situación genera incertidumbre entre los pasajeros por la falta de información y conocimientos sobre cómo proceder en este tipo de casos.

Ante esta situación, Wings to Claim se ha posicionado como una alternativa para los pasajeros que necesitan reclamar vuelo cancelado o conocer sus derechos y políticas de reembolso. Se trata de una asociación que cuenta con el respaldo de un despacho de abogados especializados en reclamaciones áreas y cuya misión es recuperar el dinero y hacer valer los derechos de los usuarios afectados por la cancelación del vuelo.

¿Qué derechos tienen los pasajeros ante la cancelación de un vuelo? La cancelación de un vuelo se ha convertido en una constante durante los últimos meses, ya que las aerolíneas se mantienen sujetas a las decisiones y anuncios de cada país de acuerdo al estado del COVID-19 y sus variantes.

Ante esto, los pasajeros que han adquirido un billete se mantienen en continua incertidumbre hasta el momento de su viaje, por no saber si será cancelado. Sin embargo, en estos casos, existen derechos que amparan al viajero otorgándole incluso la posibilidad de un reembolso íntegro de su billete.

De acuerdo a los abogados especialistas de Wings to Claim, en caso de una cancelación de vuelo por responsabilidad de la aerolínea, el pasajero estará en el derecho de recibir una indemnización establecida en el reglamento 261/2004 de la Unión Europea, valorada en hasta 600€. De igual forma, el pasajero tiene derecho de asistencia, en cuyo caso la aerolínea deberá proveer de hospedaje, transporte y comida a los usuariosde ser necesario.

En las situaciones en que el billete haya sido adquirido mediante una agencia intermediaria, el reclamo y las acciones a seguir serán a través de esta.

En cualquiera de los casos, la asistencia de profesionales especializados puede resultar clave para llevar a cabo el proceso de la forma adecuada y que permita a los pasajeros obtener respuestas concretas y resultados ajustados a cada caso.

Abogados especialistas en reclamaciones de vuelo Con más de 30 años de experiencia en el área, los profesionales de Wings to Claim han sido reconocidos como abogados especialistas en reclamaciones aéreas, cuyo propósito se ha enfocado en proporcionar soluciones a los pasajeros en caso de diferentes incidencias aéreas (retrasos, cancelaciones, problemas de equipaje, pérdida de enlace…).

A través de la asistencia online, estos profesionales brindan acompañamiento legal a los pasajeros que presenten incidencias antes de sus vuelos, bien sea por cancelación, retrasos o problemas con el equipaje.

En cualquiera de los casos mencionados, los abogados de Wings to Claim destacan por conseguir una máxima indemnización, por lo que se han consolidado como una asociación legal reconocida en España.

