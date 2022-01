Wayra (Telefónica) invirtió globalmente 6,7 millones de euros en 49 startups en 2021 Comunicae

miércoles, 19 de enero de 2022, 15:41 h (CET) Wayra realizó en 2021 inversiones por un importe total de 6,7 millones de euros en 49 startups de Europa y Latinoamérica. En España, el hub de innovación abierta de Telefónica cerró el año de su décimo aniversario con una inversión total de 2,7 millones de euros en 19 startups, un 50% más respecto a los 1,8 millones de euros invertidos en 2020 desde los hubs de Madrid y Barcelona En 2021 Wayra España invirtió en cerca de una veintena de startups que están liderando la transformación digital de nuestra sociedad en múltiples sectores. Entre las inversiones realizadas destacan compañías como Volava, inversión realizada junto a JME Ventures e Inveready, que ofrece clases online de fitness en directo y bajo demanda; Idoven, startup de salud invertida por Íker Casillas que ayuda a prevenir enfermedades cardíacas; Solum, startup invertida junto al Fondo Bolsa Social especializada en desarrollar estaciones solares para vehículos eléctricos ligeros; o, Councilbox, firma gallega especializada en aplicaciones de tecnología legal en la que Wayra invirtió junto a Adara Ventures y Abanca.

“Desde Wayra hemos redoblado esfuerzos por invertir en proyectos relacionados con grandes tendencias globales como la inteligencia artificial (IA), el Fintech, la salud y bienestar o la sostenibilidad.Todos estas soluciones tecnológicas tienen ahora la oportunidad de llegar a millones de clientes y poder escalar de la mano de Telefónica”, señala Andrés Saborido, director global de Wayra.

La participación de Wayra en las compañías ayuda a las startups a desarrollar negocio con Telefónica y les conecta con áreas de negocio clave del grupo como ciberseguridad, IoT y data analytics, entre otras. Además, las startups obtienen acceso a la red global de Wayra en Europa y Latinoamérica y a la comunidad de inversores y expertos del hub. Las startups invertidas por Wayra España a lo largo de 2021 han sido las siguientes:

Camillion: la startup valenciana con sede en Estados Unidos busca empoderar el teletrabajo y la comunicación B2B a través de una herramienta que permite enviar mensajes en video y audio de forma organizada, eficiente y casual.

ClimaTrade: esta startup, nacida en Valencia, cuenta con un marketplace climático basado en tecnología blockchain que ayuda a las empresas a alcanzar la neutralidad de carbono. Pone en contacto a empresas que necesitan compensar sus emisiones de carbono con una gran cantidad de proyectos medioambientales contrastados para facilitar las estrategias net cero corporativas y hacerlas más transparentes.

Councilbox: esta startup gallega ha desarrollado la primera solución informática que gestiona de forma integral los procesos de reuniones telemáticas (juntas de accionistas, asambleas, comités corporativos, etc.) garantizando su validez legal. Además, ofrece una solución para que las administraciones públicas puedan prestar atención al ciudadano de forma virtual y trazable.

Ezzling Solar: han desarrollado desde Madrid una herramienta que simplifica la gestión de la energía fotovoltaica y permite a las empresas un mejor desarrollo de la generación distribuida.

Fuell: ha sido una de las eleccionadas para el Batch W22 de YCombinator. Con sede en Madrid, Fuell ofrece una solución digital para aliviar la burocracia de los gastos de los trabajadores, como la presentación de tickets y facturas u hojas de gasto.

Genomcore: Wayra vuelve a invertir en esta startup barcelonesa de análisis computacional del genoma humano.

Idoven: startup madrileña de cardiología que permite a cualquier paciente descubrir cómo funciona su corazón para ayudar a médicos de todo el mundo a prevenir enfermedades cardíacas, infartos y la muerte súbita cardíaca. IDOVEN es una de las 99 empresas europeas seleccionadas para el EIC Accelerator (Consejo Europeo de Innovación) entre más de 4000 presentadas. Esto le permitirá recibir una inversión de 6.5 millones de euros.

Kubbo: startup barcelonesa de logística para eCommerce proveedora de servicios de fulfillment y entregas para ecommerce y marcas nativas digitales.

LiveLink: startup sevillana dedicada al desarrollo de dispositivos IoT para la movilidad inteligente y otros sectores de impacto para la sociedad con múltiples proyectos que van desde la gestión de flota y dispositivos de seguridad para dotar de conectividad a la moto, hasta el desarrollo de un dispositivo eCall para motos.

OpenWebinars: esta startup sevillana desarrolla una plataforma de eLearning tecnológico donde enseñan las tecnologías más demandadas por las empresas a programadores y administradores de sistemas.

Optimus Price: Wayra invierte de nuevo en esta startup de IA fundada por científicos del Barcelona Supercomputing Center y expertos en Retail.

Ritmo: plataforma de capital-as-a-service con sede en Barcelona y Madrid que ofrece la primera línea de financiación recurrente y no dilutiva a la nueva generación de empresas de comercio electrónico, especialmente a los vendedores en marketplace.

Sceenic: esta startup londinense es la creadora de Watch Together, un software que permite a los usuarios de plataformas OTT compartir contenido en vídeo y chatear de manera simultánea con amigos y familiares.

Solum: startup andaluza especializada en desarrollar estaciones solares para vehículos eléctricos ligeros que emplea una tecnología única en el mundo.

Unmanned Life: Con el apoyo de su software de Inteligencia Artificial, esta startup británica con oficinas en Barcelona permite desplegar, controlar y orquestrar múltiples tipos de robots que se conectan a través de diferentes redes, como WIFI, 4G y 5G.

Volava: startup barcelonesa que ha impulsado el concepto de connected home fitness en Europa con sus bicicletas conectadas. Dos de sus productos, la Smart Bike y el Smart Pulse, ya están disponibles en la tienda online de movistar.es y en una selección de tiendas físicas de Movistar.

Watchity: esta startup barcelonesa ofrece la oportunidad de crear y retransmitir vídeos profesionales en directo sin la necesidad de ser un experto y personalizables con la identidad visual corporativa del cliente. Wayra, la iniciativa de apoyo al emprendimiento que lanzó Telefónica en 2011, cumplió el año pasado diez años de actividad, un periodo en el que ha ayudado a crear y transformar ecosistemas de emprendimiento locales en Europa y América Latina. Una década de inversión ininterrumpida en 800 startups, que ha contribuido a impulsar la creación de más de 10.000 empleos de alta cualificación.

En 2021 Wayra también reforzó su compromiso con el ecosistema emprendedor con el lanzamiento de Scale Up Spain Network, una iniciativa de la Fundación Innovación Bankinter, Endeavor y Wayra, que busca el desarrollo de un ecosistema scaleup más maduro en España.

El hub de innovación abierta de Telefónica mira al futuro con el foco puesto en capturar y potenciar las oportunidades de negocio entre las startups y Telefónica, que surgen con la llegada del 5G, el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), el análisis avanzado de datos, la robótica y la computación en la nube, entre otras tecnologías.

