¿Funciona el detector de mentiras?

miércoles, 19 de enero de 2022, 10:52 h (CET)

La famosa prueba de polígrafo para detectar mentiras, también conocida como la máquina de la verdad, es utilizada a diario en multitud de investigaciones, aunque todavía existen personas que dudan de su efectividad.

Con el paso del tiempo, aunque ha tenido sus detractores, la realidad es que cada vez son más las personas que confían en la efectividad de esta prueba, siendo utilizada a nivel policial para aclarar ciertas investigaciones. No obstante, la poligrafista profesional Conchita Pérez, responsable de Poligrafía Profesional, ha asegurado que quienes han tenido dudas sobre la máquina solo han necesitado someterse a ella una sola vez para cambiar definitivamente de opinión.

La efectividad de la prueba del polígrafo Algunas personas han llegado a pensar que el polígrafo puede ser modificado y que sus resultados pueden alterarse a voluntad, pero una prueba de polígrafo es inalterable, no solo los resultados, sino todos los datos de la misma, tales como fecha, preguntas y nombre de la persona examinada. De hecho, es aceptada a nivel mundial en los sistemas judiciales de al menos 100 países del mundo, siendo superada en fiabilidad unicamente por una prueba de ADN. Si bien en España el polígrafo no cuenta todavía con una validez legal, es una técnica llamada Psicofisiologia Forense, utilizada ampliamente en la investigación Judicial de gran cantidad de países, entre ellos Estados Unidos.

Recientemente, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid, determinó que la fiabilidad del polígrafo está muy por encima de otras técnicas forenses utilizadas hoy en día en procesos de investigación. Pero, ¿en qué se basa la efectividad del polígrafo?

Esta prueba basa su fiabilidad en la medición precisa de los cambios fisiológicos que involuntariamente se producen en una persona cuando dice lo contrario de lo que sabe. Todo esto es evaluado e interpretado por un profesional. Así, se puede tener una referencia clara de los cambios que sufre la persona al mentir.

La importancia de un poligrafista profesional Si bien la máquina en sí misma trabaja con un sistema sumamente preciso y fiable, para que la prueba sea realizada de la manera correcta es muy importante un poligrafista profesional con la formación y la experiencia suficiente para interpretar adecuadamente los datos.

En este caso, la AmericanPoligraph Association es la asociación internacional más prestigiosa a nivel mundial, que acredita a los profesionales a llevar a cabo este tipo de pruebas después de haber concluido una minuciosa formación en Estados Unidos. Esta misma asociación insiste en la importancia de elegir el profesional adecuado, insistiendo siempre en solicitar la acreditación y experiencia del profesional que la realiza. En España, no existe ninguna asociación.

La prueba del polígrafo, hoy en día, es utilizada para más fines además de los judiciales. En el ámbito privado, se usa para aclarar dudas en parejas, tanto para desvelar infidelidades como para demostrar la inocencia cuando una persona es acusada injustamente, conocer si alguien ha podido cometer estafas, robos e incluso, en las grandes empresas, durante los procesos de selección de personal de confianza. Se realiza con el objetivo de tomar una decisión acertada, motivo por el cual es muy importante contar con un profesional que demuestre tanto su formación como su experiencia en este campo.

