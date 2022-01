La reforma laboral de 2021, por José Carlos Mora Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 10:42 h (CET)

La nueva reforma laboral española ofrece garantizar la estabilidad y transformar el mercado de trabajo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el texto real el pasado 30 de diciembre del 2021, un documento contiene cinco artículos, siete disposiciones adicionales, ocho transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.

El objetivo de la reforma laboral 2021 es terminar con la temporalidad del mercado de trabajo en España, que alcanzó el 26,02% el año pasado. El equipo de asesoría jurídica de José Carlos Mora resuelve las dudas surgidas a raíz del cambio en la legislación oficial.

La contratación se modifica con la reforma laboral 2021 La limitación de los contratos temporales es una de las principales novedades de la normativa. En ese sentido, se permiten contratos de dos tipos: estructural y formativo.

Según la modificación del art. 15, un acuerdo estructural puede aplicarse si existe un incremento ocasional de la producción, que genere un desajuste entre el empleo disponible y el requerido. El tiempo máximo para su aplicación es de seis meses ampliables hasta 12, siempre y cuando sea aprobado por el convenio sectorial.

En cuanto al régimen formativo, existen dos modalidades. El de alternancia, pensado para estudiantes de hasta 30 años que combinan trabajo y estudios, por un máximo de dos años. En términos de jornada, no puede superar el 65% durante el primer año y el 85% en el segundo. Además, el contrato para obtención de la práctica profesional se ofrece por un máximo de tres años después de obtenida la certificación, que se amplía hasta cinco, en caso de personas con discapacidad.

Las indemnizaciones también registran modificaciones Las empresas tendrán hasta el 30 de marzo para adaptarse a los cambios que establece el documento. En el sector de la construcción, por ejemplo, cuando finalice una obra para la que una persona fue empleada, la compañía deberá reubicarlo en otro proyecto. Si el trabajador rechaza la oferta o no hubiese un puesto en donde ingresar, se llevará a cabo la extinción del contrato.

Otro aspecto a tener en cuenta son los valores que se entregan por cuantía de indemnización por despido improcedente, que equivale a 33 días de salario poraño de servicio.

Las implicaciones de la reforma 2021 podrían causar confusión en algunos sectores. Para evitar sanciones, las empresas pueden recurrir a la asesoría legal del abogado José Carlos Mora y la encargada del departamento laboral, María Ángeles Mora.

