Bink and Plue, más allá del azul para los chicos y el rosa para las chicas

miércoles, 19 de enero de 2022, 09:28 h (CET)

Como un imprescindible que no puede faltar en el armario de todo el mundo, las camisetas unisex siguen marcando tendencia.

El motivo es su versatilidad, se puede combinar con jeans, pantalones de tela, shorts y faldas, entre otras opciones.

Una de las tiendas en España que se ha convertido en referencia de camisetas unisex en gran variedad de colores es Bink and Plue, que ofrece prendas de diversidad de colores con mensajes muy creativos y divertidos.

Decir no a los estereotipos de la mano de las camisetas unisex Combinar las camisetas unisex de Bink and Plue depende de la imaginación de cada persona y es que estas son perfectas para usarlas con una infinidad de prendas de vestir, tanto deportivas como casuales.

El leitmotiv de esta tienda es decir no a los estereotipos. Por esta razón, cada una de sus camisetas lleva plasmada una frase significativa y singular que llama la atención y da pie a la reflexión.

Estas útiles prendas de vestir se pueden encontrar en una gran variedad de colores como el mostaza, el morado, el vino tinto, el verde y marrón, entre otros, para que cada persona elija el que más se adapte a su personalidad y a lo que quiere reflejar con su forma de vestir, ya sea alegría, pureza, sobriedad o ganas de fiesta.

¿Qué deben saber las personas sobre las camisetas de Bink and Plue? Las camisetas de Bink and Plue se caracterizan por sus colores y mensajes sin estereotipos, las pueden usar adultos y niños a partir de 3 años y, sobre todo, están diseñadas para aquellos que valoran la comodidad a la hora de vestir.

Están elaboradas con algodón orgánico de la más alta calidad, suave y duradero. Esto significa que ha sido cultivado sin la utilización de pesticidas y productos químicos que pueden ser perjudiciales para las pieles sensibles. Además, poseen el sello GOTS, garantía de sostenibilidad de referencia a nivel internacional.

Con qué se combina una camiseta unisex En este 2022 todo apunta a que las camisetas unisex seguirán marcando tendencia. La razón es que cada vez se apuesta más por la comodidad y la utilidad que ofrece esta prenda de vestir. Con un vaquero, con una falda o incluso con un chándal resulta una prenda verdaderamente versátil que se puede utilizar casi para cualquier ocasión, desde lo más casual hasta un evento relativamente formal. Todo depende del conjunto completo con el que se elija lucir la camiseta unisex para que el outfit sea más o menos elegante. Sea cual sea el estilo de la persona, su personalidad o la ocasión en la que se opte por una de estas camisetas, es fácil que se convierta en un nuevo fondo de armario.

Las personas interesadas en conocer la diversidad que ofrecen en Bink and Plue pueden acceder a la web para disfrutar de todo su catálogo o a través de su perfil de Instagram, @binkandplue.

