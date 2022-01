¿En qué consiste esta nueva regulación del mercado inmobiliario? Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 13:31 h (CET)

Después de ocho meses de negociación entre el PSOE y Unidas Podemos, el Consejo de Ministros de España aprobó finalmente la nueva ley de vivienda, basada en la regulación de precios de alquiler y el aumento de impuestos a los pisos vacíos.

Esta busca frenar los aumentos excesivos de las rentas y promover la ocupación en alquiler de los pisos vacíos. Además, los propietarios que planean poner en venta su inmueble pueden despreocuparse de verse afectados por esta legislatura. En este último caso, el proceso de venta puede resultar rápido, sencillo y beneficioso si se realiza a través de la inmobiliaria online Welchome, que destaca por lograr ventas en un tiempo reducido.

Las zonas tensionadas serán las únicas afectadas por la nueva ley de vivienda La ley afectará principalmente a los propietarios que posean más de diez viviendas. Sin embargo, el gobierno ha hecho énfasis en que la ley no será aplicada en todo el territorio, sino únicamente en las zonas tensionadas. Para recibir esta calificación, serán las comunidades las que deberán hacer la solicitud al gobierno, de esta manera, la aplicación de la ley será voluntaria. Entretanto, las zonas que no cuenten con la denominación de tensionadas podrán fijar libremente los precios de alquiler.

Desde su aprobación en octubre del 2021, se estima que la tramitación de la ley se demore hasta el tercer trimestre del 2022 y, a partir de entonces, transcurrirán 18 meses para su entrada en vigor. De esta manera, la nueva ley de vivienda comenzaría a ser aplicada entre finales del 2023 y principios del 2024.

Con Welchome, la venta de inmuebles es fácil, rápida y segura Welchome ofrece a sus clientes la posibilidad de vender su casa sin comisiones, permitiéndoles pagar solo cuando se vende su propiedad. Asimismo, pone a disposición de los propietarios un experto inmobiliario especializado en la zona que corresponda, quien se encargará de vender su casa en un tiempo promedio de tres meses y medio, un 31% más rápido que otras inmobiliarias online o tradicionales.

Con la aprobación de la nueva ley de vivienda, poner en alquiler un piso puede parecer que se convertirá en una gestión engorrosa y con grandes limitaciones, razones que han llevado a grandes inmobiliarias a manifestar su desacuerdo por considerar que retrasará el crecimiento del sector inmobiliario.

En conclusión, vender una casa continuará siendo un proceso fácil en el que el propietario mantendrá los mismos beneficios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.