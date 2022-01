Cambium Networks lanza soluciones Wi-Fi 6E definidas por software que triplican la capacidad de los AP Wi-Fi con soporte de 6 GHz Comunicae

martes, 18 de enero de 2022, 11:34 h (CET) La nueva solución Wi-Fi 6E con asistente de migración inteligente permite a las empresas ofrecer un Wi-Fi fiable y de alto rendimiento en 2,4 y 5 GHz al tiempo que proporciona una transición suave a 6 GHz con el tiempo Cambium Networks, proveedor líder mundial de soluciones de redes inalámbricas, ha presentado sus nuevas soluciones Wi-Fi 6E para la empresa. Entre ellas destaca el punto de acceso Wi-Fi 6E, de la serie XE de Cambium Networks, definido por software y con asistente de migración inteligente, que ofrece un rendimiento líder en el sector en las tres bandas Wi-Fi (6, 5 y 2,4 GHz).

Las radios definidas por software (SDR) de Cambium Networks permiten una migración fluida y rentable a la nueva banda disponible de 6 GHz. Además, su exclusiva arquitectura multirradio se ha ampliado para soportar despliegues de alta densidad de dispositivos.

Wi-Fi 6E triplica el espectro disponible para el uso de Wi-Fi al añadir soporte para la banda de 6 GHz, permitiendo un acceso inalámbrico rápido y fiable inédito. Las soluciones Wi-Fi 6E de Cambium Networks permiten a los operadores de redes no sólo añadir soporte para 6 GHz a sus redes, sino optimizar cómo y cuándo se utiliza. Los proveedores de servicios y las empresas, como los sectores de educación, hostelería, sanidad y espacios públicos, se beneficiarán del nuevo espectro, más limpio y que permite más experiencias de transmisión de vídeo, voz y datos que amplían y mejoran el servicio al cliente.

Las nuevas soluciones simplifican el despliegue de las redes Wi-Fi fáciles y su gestión, con un rendimiento sólido en los espectros de 2,4 y 5 GH y aprovechan todas las capacidades de la banda de 6 GHz, protegiendo las inversiones de los operadores y empresas.

La solución Wi-Fi 6E de Cambium Networks incluye

Tecnología Wi-Fi 6E definida por software, que permite seleccionar el funcionamiento de 5 o 6 GHz por radio

Asistente inteligente de migración a Wi-Fi 6E que automatiza la transición a 6 GHz

Punto de acceso Wi-Fi 6/6E de 5 radios, tri-banda 8×8/4×4, diseñado para casos de uso de alta/ultra-alta densidad "Qualcomm Technologies es una fuerza impulsora que ofrece Wi-Fi 6E, que permite a nuestros clientes innovar y ofrecer excelentes experiencias Wi-Fi a sus clientes finales", afirma Ganesh Swaminathan, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Inc. "Estamos encantados de continuar nuestra larga colaboración con Cambium para ofrecer soluciones potentes, basadas en las plataformas Networking Pro Series, que proporcionan la capacidad de red que las empresas necesitan hoy y en el futuro."

Los dos primeros puntos de acceso de la serie XE son:

XE3-4

Punto de acceso de 3 radios en configuración 4×4/2×2 con SDR de 5/6GHz.

Diseñado para una amplia gama de casos de uso en redes empresariales y de proveedores de servicios donde es importante un rendimiento inalámbrico fiable

Cuenta con la plataforma Qualcomm® Networking Pro 810. XE5-8

Punto de acceso de 5 radios en una configuración de 8×8/4×4 con SDR dual de 5/6 GHz

Diseñado para casos de uso de alta/ultra alta densidad en lugares públicos, auditorios, etc., lo que supone una reducción significativa del equipo necesario y de los costes asociados

El XE5-8 lleva adelante la innovación de alta densidad de Xirrus Wi-Fi con soluciones multirradio para Wi-Fi 6/6E

Incorpora la plataforma Qualcomm® Networking Pro 1610. "Las empresas están evolucionando su infraestructura para ofrecer las mejores experiencias de usuario posibles. La serie XE de APs facilita el aprovechamiento del espectro de 6 GHz", indica Atul Bhatnagar, presidente y CEO de Cambium Networks. "Nuestras nuevas soluciones Wi-Fi 6E son una nueva y poderosa adición a nuestra completa cartera de tejido inalámbrico de soluciones de conectividad que ofrecen una calidad y un valor excepcionales a organizaciones de todo tipo y tamaño."

Los componentes clave de la solución Wi-Fi 6E de Cambium Networks incluyen

APs de 3 y 5 radios

Asistente de migración Wi-Fi 6E que supervisa a los clientes 6E y recomienda la configuración de radio definida por software en función de los cambios en la población de clientes

Dirección de banda Wi-Fi 6E para dirigir automáticamente a los clientes a la banda disponible de mayor rendimiento

Malla Wi-Fi 6E que admite un backhaul bidireccional de AP de alto rendimiento y sin congestiones en canales de hasta 160 MHz

Incorporación automatizada de puntos de acceso Wi-Fi 6E con los conmutadores cnMatrix™ de Cambium Networks

Control de aplicaciones integrado que admite la visibilidad y el control de políticas de más de 2400 aplicaciones

Control de acceso EasyPass para la incorporación segura de usuarios y dispositivos, incluida la integración directa con Microsoft Azure y Google G-suite

Gestión de la nube: gestión de la red que simplifica el despliegue de servicios inalámbricos y proporciona información y herramientas para optimizar la experiencia del usuario, todo ello desde una única consola. Una gama de opciones para satisfacer las necesidades de la organización:

cnMaestro X

cnMaestro Essentials

XMS-Cloud Aplicación móvil Swift

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Roas Hunter presenta el informe de publicidad online del sector moda de 2021 La consultora Latam Networks refuerza su área de Proyectos de Interiorismo Actiu presenta en FITURTechY 2022 sus soluciones para los nuevos hoteles del futuro Emcesa ofrece las mejores carnes para comenzar enero de forma saludable El Grupo Veterinario UNAVETS reforma sus centros