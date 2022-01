La tarifa de la luz que ofrecen las eléctricas en enero es un 28% más cara que hace un mes Todo indica que los precios de las tarifas seguirán al alza en las próximas semanas Redacción

martes, 18 de enero de 2022, 12:28 h (CET) La escalada de los precios de la energía tampoco cesa en 2022. La tarifa de la luz que las eléctricas ofrecen a los consumidores en el mercado libre este mes de enero es un 28% más cara que en diciembre, mientras que la del gas es un 33% superior, según datos de SwitchHero a partir del baremo que calcula mensualmente para establecer un precio medio de la energía en España.

El aumento de la demanda de gas por las bajas temperaturas propias del mes de enero, así como el encarecimiento global de la compra de gas provocado, entre otras cosas, por los problemas geopolíticos en Rusia y entre Argelia y Marruecos han llevado a que la tarifa media que ofrecen las compañías energéticas a los consumidores escale desde los 0,169 euros el kilovatio hora del mes de diciembre a los 0,2163 euros en este primer mes del año.

La tarifa media del gas también se dispara desde los 0,069 euros el kilovatio hora de diciembre a los 0,092 del mes de enero para los hogares que consumen menos de 5000 kilovatios hora al año o similar y de los 0,065 euros el kilovatio hora de diciembre a los 0,088 euros para aquellos que sí lo hacen, consumiendo más de 5.000 kilovatios hora al año.

Este baremo que SwitchHero calcula cada mes recoge los precios de las tarifas fijas publicadas en las webs de las cinco principales comercializadoras de energía en España y los cuatro comparadores de energía. Y le sirve como punto de partida para seleccionar después entre las energéticas al ‘mejor postor’ que ofrezca el precio más bajo a sus clientes. De esta forma, garantiza a los consumidores un precio de la energía siempre por debajo del mercado.

Trasladando estos precios a la factura de los consumidores

Pero, ¿cómo se traducen estas tarifas en la factura energética de los hogares españoles incluyendo impuestos, potencias y consumos? Con estos precios, las viviendas unipersonales -con un tamaño medio aproximado menor de 60 m2 y un consumo anual aproximado de 1.800 kilowatios hora- pagarían una factura anual de 667,84 euros al año en electricidad (unos 55 euros al mes) y 596,63 euros anuales en gas si calientan su casa con gas o 267,68 euros en el caso de que no lo hagan. Por su parte, los hogares compuestos por dos personas -con un tamaño medio de entre 60 y 85 m2 y un consumo aproximado de 3.200 kilowatios hora- abonarán al año con esta tarifa un total de 1.002,64 euros en electricidad, además de una cantidad que oscilaría entre los 313,7 y los 651,78 euros en gas en función de si calientan o no la casa con esta fuente.

Igualmente, los hogares familiares de hasta cuatro personas -con un tamaño de entre 85 y 120 m2 y un consumo de 4.500 kilowatios hora- pagarán anualmente en electricidad un total de 1.313,52 euros en luz y entre 313,7 y 1.037,89 euros en gas si su consumo se sitúa por encima o por debajo de los 5.000 kilowatios hora que marcan las tarifas.

Según, Daniel Aguilón, director general de SwitchHero en España, “la demanda de estos meses, el aumento del precio por emisiones de CO2 y la escalada de los precios del gas -fuente de energía que abastece a las eléctricas- indican que los precios de las tarifas seguirán al alza en las próximas semanas. De ahí la importancia de confiar en servicios que se encarguen de conseguir un ahorro en nuestros contratos energéticos para despreocuparnos totalmente de este, a menudo, complejo trámite”.

Sobre la tarifa media de la energía que calcula SwitchHero

SwitchHero calcula mensualmente a partir de las tarifas que ofrecen las principales comercializadoras energéticas -que representan una cuota del mercado de más del 80%- y los principales comparadores el precio medio de la tarifa de la electricidad y el gas por kilowatio hora en el mercado libre.

La compañía tiene en cuenta las tarifas fijas ofrecidas con dos términos de potencia (valle y punta) y un solo concepto de energía con independencia de la hora que se utilice, así como los términos RL1 Y RL2 en el mercado del gas.

Este baremo busca ser una fotografía de cómo se encuentra el mercado de la energía a principios de cada mes, pues las comercializadoras publican sus ofertas en función de los precios de producción de energía que tienen (y que preveen tener) en el corto plazo. Este índice mensual sirve a la compañía como punto de partida para ofrecer a los consumidores siempre un precio por debajo del mercado en sus facturas energéticas.

