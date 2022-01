¿Qué ventajas tienen los smartwatches para niños? Estos dispositivos están especialmente indicados para edades de entre 3 y 10 años Redacción

lunes, 17 de enero de 2022, 10:53 h (CET) Los smartwatches o relojes inteligentes son, sin duda, uno de los gadgets de moda. Las ventas de estos dispositivos en España se han disparado en los últimos años, llegando a venderse más de un millón durante el año 2020 y más de dos millones durante el pasado 2021. Pero, ¿a qué se debe este crecimiento en las demandas? Lo cierto es que estos dispositivos nos permiten tener a mano las herramientas más imprescindibles de nuestro teléfono. Además, muchas marcas han sacado dispositivos que ofrecen multitud de funciones a precios muy económicos.

Sin embargo, entre todos los relojes inteligentes del mercado hay unos que llaman especialmente la atención: los smartwatches para niños. Estos dispositivos están especialmente indicados para niños de entre 3 y 10 años. Todos los padres que tengan hijos en estas edades sabrán de la importancia de tenerlos localizados en todo momento. Sin embargo, es demasiado pronto para comprarles un teléfono móvil.

Los smartwatches para niños permiten a los padres tener un control total sobre los movimientos, pasos y ubicación exacta de sus hijos. De esta forma, pueden dejarlos ir solos al colegio con total tranquilidad, entre otras actividades. Asimismo, los niños tendrán un dispositivo en su muñeca con el que jugar y divertirse. Estos dispositivos suelen tener aplicaciones especiales para facilitar el entretenimiento de los niños, aunque los padres pueden configurarlas.

Llegados a este punto, es posible que te preguntes: ¿en qué se diferencian exactamente los smartwatches para niños de los de adultos? Pues bien, estos dispositivos están totalmente adaptados a las principales necesidades de niños y padres. Su estética es muy distinta: están fabricados en materiales resistentes y cómodos para las muñecas de los niños. Además, los acabados son coloridos y, en ocasiones, con divertidos dibujos.

En cuanto al funcionamiento, en estos relojes encontramos un panel más sencillo e intuitivo que en los smartwatches convencionales. Así, los niños pueden aprender a usarlo fácilmente, sin necesidad de leer ningún manual de instrucciones. Los números y letras son más grandes para que los niños los vean a simple vista. Además, incluyen funciones muy útiles para los padres como el GPS, el wifi y el sistema de llamadas. La posibilidad de rastrear por GPS la localización del dispositivo puede ser muy interesante para los padres que estén empezando a dar más independencia a sus hijos, ya que podrán saber dónde están en todo momento.

Ahora bien, si vas a comprar un smartwatch para niños te recomendamos que no compres cualquiera, ya que no todos incluyen estas funciones ni son tan fáciles de usar.

¿Cuál es el smartwatch para niños más vendido del mercado?

En la actualidad, el smartwatch para niños más vendido en Amazon es el de Soy Momo. Este dispositivo es, sin duda, uno de los más completos y cuenta con algunas opciones que no tienen ningún otro en el mercado español. En concreto, el dispositivo más vendido se comercializa bajo el nombre “SoyMomo Space 4g”. Se trata de un dispositivo muy avanzado y de alta seguridad.

Además, todos los relojes inteligentes de esta marca tienen sus datos encriptados, por lo que es imposible que terceras personas puedan interferirlos para robar su información. Por este motivo, estamos hablando de dispositivos óptimos para mantener la seguridad y privacidad de tus pequeños.

Por otro lado, el producto estrella de Soy Momo es el único smartwatch para niños con cobertura 4G disponible en España. Esta conectividad es la que permite que el GPS sea realmente preciso, que el dispositivo tenga buena conexión y que sus datos sean fiables.

La cámara integrada en el smartwatch permite a los niños hacer fotos y enviárselas a sus padres (ojo, sólo a sus padres), que las recibirán a través de la App vinculada al reloj. Entre sus funciones también se incluye la de consultar el historial de posiciones, establecer zonas seguras, enviar mensajes de voz, bloquear desconocidos o pulsar un botón SOS.

Como podemos ver en Amazon, este dispositivo funciona con tarjeta SIM, compatible con todas las operadoras nacionales. De esta manera, los padres pueden llamar a sus hijos para contactar con ellos sin necesidad de que éstos lleven un teléfono móvil.

En cuanto a su resistencia, cabe destacar que estamos hablando de un smartwatch de gran calidad, resistente al polvo y al agua. El Soy Momo Space 4G cuenta con la certificación IP67. Si el reloj cumple con todas las expectativas, la app a la que se vinculan los relojes de Soy Momo las supera. Esta aplicación es la que mejores valoraciones ha recibido en todo el mundo, dentro del mercado de smartwatches para niños.

La Aplicación de Soy Momo ha sido desarrollada por programadores propios que la mantienen siempre actualizada y optimizada. Asimismo, es una aplicación de rápida configuración, por lo que vincularla al nuevo dispositivo y establecer las preferencias personales de cada familia no toma más de 5 minutos.

Los datos recogidos tanto por la App como por el reloj de Soy Momo se almacenan en servidores locales de forma segura y encriptada.

