Carlos Fabra impacta con sus increíbles diseños en CosaFina Tattoo

domingo, 16 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Tanto el número de tatuadores profesionales como de estudios de tatuajes se han incrementado en Barcelona en los últimos años.

Entre ellos destaca Carlos Fabra, fundador de CosaFina Tattoo en Polinyà. Este artista cuenta con 15 años de experiencia y su estudio lleva ya 10 años abierto al público. La especialidad del profesional y la del resto de tatuadores que forman parte de su equipo es el Black and Grey. Con esta técnica realizan diseños inspirados en anime, tatuaje de animales, personas y mucho más. Asimismo, el estudio cuenta con una tienda con productos exclusivos entre los que destacan tablas de skate y camisetas.

Diseños realistas en blanco y negro Los tatuajes Black and Grey, en blanco y negro o con tonos de grises, son los preferidos por tatuadores y clientes para elaborar diseños con muchos detalles. Los artistas pueden hacer obras abstractas, imágenes realistas, crear profundidad, entre otras características. Estos colores son más duraderos en la piel en comparación a la tinta de color. Además, permiten que el profesional juegue con las sombras y agregue más detalles. Este estilo se observa mayormente en creaciones realistas, sin embargo, el tatuador español Carlos Fabra marca la diferencia en el mercado al usarlo para hacer ilustraciones de animes como Dragon Ball y diferentes cartoons.

Aunque en su trabajo también se incluye la elaboración de rostros y cuerpos humanos, los dibujos animados destacan por el acabado final que logra. Fabra ha acumulado diversos premios y reconocimientos en convenciones internacionales. Además, creó y fundó CosaFina Tattoo, donde se dedica no solo a tatuar, sino a impartir seminarios para que tatuadores emergentes mejoren día a día.

Servicio de primera de la mano de artistas con amplia experiencia Con al menos una década de trabajo, el estudio de tatuaje se ha posicionado entre los más populares de Barcelona. Además del fundador de la tienda, el estudio cuenta actualmente con un equipo conformado por Dani Tez e Iván Morant, artistas que trabajan con un estilo realista y se han formado en el arte del dibujo y tatuaje desde jóvenes. Por su parte, Tania también es parte importante del grupo pues es la Shop Manager, quien organiza, controla y programa las citas. Su conocimiento y experiencia extensa en el área le permite resolver las dudas de los clientes.

El local está acondicionado con los estándares de calidad e higiene requeridos por el departamento de sanidad. De esta manera, los clientes pueden obtener un servicio de primera sin riesgos. Asimismo, ha tenido invitados especiales como Manu García Boa, Adrián Hidalgo, Davinia Do Santo, Sergio Fernández, Iván Pelegrin, entre otros.

Los tatuajes son obras de arte que perduran en la piel y vale la pena acudir a estudios de calidad para asegurar un acabado profesional.

