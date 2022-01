La importancia de la Vitamina B6 para la salud hormonal de la mujer, por FemmeUp

El ser humano necesita mantener su organismo provisto de ciertos nutrientes que garantizan su buen funcionamiento y el desarrollo óptimo de sus funciones vitales.

Uno de estos nutrientes importantes es la Vitamina B6, la cual ofrece una variedad de beneficios al organismo, como por ejemplo el buen funcionamiento de las enzimas que regulan los procesos químicos del cuerpo, el desarrollo cerebral durante el embarazo, la producción de anticuerpos, etc. Esta vitamina también tiene la capacidad de regular la actividad hormonal de la mujer y es por eso que en FemmeUp disponen de un complemento hecho a base de este nutriente.

Vitamia B6: ¿qué es exactamente? Conocida también con el nombre de Piroxidina, es una vitamina que forma parte de las 8 que conforman el grupo o complejo B. Por otro lado, es también hidrosoluble, es decir, que tiene la capacidad de disolverse en agua y eliminarse a través de la orina. Esta es una de las razones por las cuales no existen riesgos de exceso, ya que el cuerpo la elimina naturalmente. Por lo general, las personas reponen sus demandas de Vitamina B6 a través de la alimentación. No obstante, en la mayoría de los casos no ingieren las cantidades suficientes y por ello la suplementación se ha convertido en la alternativa ideal para adquirirla en las cantidades óptimas que permitan aprovechar al máximo sus beneficios.

La Piroxidina desarrolla varias funciones importantes en el cuerpo. Por ejemplo, promueve y participa en la formación de glóbulos rojos, en la síntesis de transmisores nerviosos, la formación del glucógeno, en el metabolismo de los carbohidratos, en las reacciones para la obtención de energía, el desarrollo cerebral durante el embarazo, entre otras.

La Vitamina B6 y la salud de la mujer están muy relacionadas La Vitamina B6 ayuda a tratar una gran variedad de enfermedades asociadas con la salud femenina. Con ella se puede tratar, por ejemplo, la anemia sideroblástica, un tipo de anemia hereditaria. Su capacidad de regular la actividad hormonal, hace que sea efectiva para tratar el síndrome premenstrual y sus síntomas, como la irritabilidad, cambios de temperamento, ansiedad, falta de concentración, etc.

Otro de los beneficios demostrados que más ha llamado la atención del público femenino es su capacidad de potenciar la libido. Por un lado, esto lo consigue aumentando la producción de estrógeno y de sustancias como la dopamina y la serotonina. Por otro lado, proporciona una acción moduladora de las hormonas esteroideas, conocidas por intervenir en el desarrollo de las características sexuales. Por esta razón, es particularmente ideal en mujeres que toman anticonceptivos hormonales.

Actualmente, hay varias opciones de suplementos de Vitamina B6 en el mercado. Sin embargo, la firma FemmeUp, especializada en salud femenina, ha desarrollado uno con las cantidades necesarias para potenciar la libido y garantizar sus demás beneficios. De esta manera, las mujeres podrán disfrutar de su sexualidad y de su pareja al máximo, mientras cuidan su cuerpo y su salud.