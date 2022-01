Nuevas colecciones de Cione: dos caras de una misma moneda Comunicae

viernes, 14 de enero de 2022, 10:58 h (CET) Cione Grupo de Ópticas lanza dos nuevas colecciones de moda de su marca CIONE: Conexión y Euforia. Tan distintas como complementarias, ambas cuentan con modelos originales y versátiles Es la primera vez que Cione utiliza en sus colecciones la charnela OBE, una pieza de origen alemán de altísima calidad que hace posible la unión del frente de la gafa con la varilla y que aportará, sobre todo, comodidad al usuario.

Esta charnela con flex, debidamente patentada, aporta un salto cualitativo a los modelos de Cione, que además, permitirá a los ópticos, en caso necesario, el cambio de la pieza en su propia óptica.

Conexión: la tecnología al servicio de la emoción

Conexión hace referencia a los tiempos actuales, marcados ineludiblemente por la pandemia del Covid-19. Una colección que muestra la fusión de la tecnología y las relaciones personales, donde la conexión entre personas sigue estando presente aun cuando no se puedan ver ni tocar.

Los modelos de Conexión hablan de la capacidad de adaptación a las circunstancias más adversas y la esencia natural del ser humano de relacionarse con el entorno, priorizando las relaciones personales a través de la tecnología. Flexibilidad, adaptabilidad y modularidad son algunos de sus conceptos clave.

Resiliencia y comodidad

En una sociedad que ha normalizado las videollamadas, el teletrabajo y las redes sociales, y que ha aprendido a que los encuentros digitales pueden ser igual de intensos y cálidos con solo apretar un botón, esta colección habla de resiliencia como forma de vida.

Los colores de la colección, acorde al sentir de la sociedad, son digitales. Se ven bien en pantalla y son capaces de iluminar cuando el usuario se pone frente a un dispositivo.

Euforia: la vuelta a la vida

La colección Euforia, por el contrario, tiene como eje central el escapismo. Un sentimiento universal que habla de un nuevo renacer. Esas ganas de diversión que nunca se fueron y que estaban aguardando el momento justo para devolver a las personas a la vida.

La explosión de alegría y color que tienen los diferentes modelos de la colección llaman la atención incluso desde la inmovilidad del escaparate. Un punto de inflexión lleno de energía, porque en todas las épocas de crisis, desde tiempos inmemoriales, se busca con todas las fuerzas anclarse a la vida.

Los colores de Euforia, partiendo de una base de neutros, se vuelven más intensos que nunca, siguiendo la estela de optimismo que se encuentra en nuestro ritmo vital. Piezas coloridas y versátiles, que conforman una dirección alegre y energética para la primavera-verano 2022.

Conexión y Euforia. Modelos con perspectivas diferentes, pero todos con personalidad propia, acorde a los tiempos que se viven. Personas que salen al encuentro de su gafa y gafas destinadas a cada estilo de vida y momento vital.

La marca de monturas y gafas de sol CIONE, exclusiva para sus asociados, cuenta con una interesante relación calidad-precio y cuida al máximo los detalles. Es una gran apuesta por la moda, con gafas diseñadas por el equipo de diseño de Cione y ópticos de la cooperativa. La marca CIONE es un nuevo concepto de gafas que acerca la moda para todos los públicos, uniendo calidad y originalidad para lograr una conexión mágica entre gafa y usuario.

Además de las colecciones de moda, Cione lanza en su catálogo de enero novedades en Cione Essential y en su línea de primer precio First

