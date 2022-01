Los beneficios de la suplementación deportiva acompañada de buena alimentación Emprendedores de Hoy

A diferencia de los mitos populares, los profesionales alertan de la importancia de no olvidar mantener una dieta sana y balanceada cuando se realiza entrenamiento físico. El hecho de que cada organismo cuente con necesidades diferentes realza la necesidad de contar con un asesoramiento experto en materia de orientación nutricional.

Tras la proliferación de nuevas dietas, creencias y “milagros” en redes sociales no contrastados por profesionales, varios especialistas defienden los beneficios de la suplementación deportiva siempre que esté acompañada de una buena alimentación, entrenamiento y consejo profesional. Desde centros especializados como PmteamWomanFit alertan de que un desconocimiento acerca de estas cuestiones puede ser contraproducente y constituir un impedimento a la hora de lograr mejores resultados.

Estos son los tres elementos que deben ir siempre juntos Además de realizar entrenamiento físico, para lograr una condición física deseada, los expertos explican que la estrategia no se puede limitar solo a la actividad física, sino que se debe mantener una alimentación sana y una hidratación constante. Aunado a ello, para optimizar los resultados sostienen que en ciertos casos es recomendable hacer uso de la suplementación deportiva para equilibrar la dieta y evitar carencias nutricionales causadas por el desgaste del entrenamiento físico.

El entrenador personal es quien debe determinar cuáles son los ejercicios ideales a realizar, según las necesidades y deseos de cada individuo. Por ejemplo, los ejercicios difieren si el objetivo es aumentar la masa muscular, bajar de peso, tonificar, contornear la figura, aumentar los glúteos, etc.

La alimentación también va a depender de las necesidades individuales. El asesor nutricional decidirá cuál será el plan nutricional, que por lo general es rico en proteínas y contiene productos básicos, como las carnes blancas, el pescado y los huevos, frutas o verduras, entre otros.

Los suplementos deportivos han sido populares en los últimos años gracias a sus propiedades nutritivas al contar con alimentos concentrados donde se eliminan las partes no deseadas, como la grasa o el azúcar. Por ello, los especialistas de PmteamWomanFit recomiendan su uso siempre que se complemente con una buena alimentación, entrenamiento físico y consejo profesional.

Qué suplementación deportiva elegir, una pregunta que muchas personas se hacen Son muchas las personas que se preguntan cuál es la mejor suplementación deportiva. Consultando con especialistas remarcan que la respuesta depende de lo que se esté buscando y de otros factores, como la cantidad de actividad física que se realiza y la nutrición.

Desde PmteamWomanFit explican que los alimentos contienen conservantes y colorantes, además de utilizar procesos industriales para alargar la vida de estos de manera artificial. Los suplementos nutricionales, en cambio, son alimentos concentrados que mantienen sus propiedades nutritivas principales eliminando otras partes, como el azúcar o la grasa y gracias a ello las calorías están más controladas. Por ello, “resultan un aliado ideal para mejorar las capacidades físicas de los atletas”, exponen desde PmteamWomanFit.

En este sentido, desde el centro especializado en entrenamiento y nutrición explican que los suplementos nutricionales proporcionan un aporte homogéneo de sustancias beneficiosas para el organismo (los minerales, vitaminas, aminoácidos o glúcidos son un ejemplo de ello). Es por ello que su uso junto al entrenamiento y una alimentación equilibrada resultan una combinación ideal para el organismo.

