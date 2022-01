Las ventajas de pertenecer a un coworking de La Guarida Creativa Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 14:11 h (CET)

En España, los espacios de coworking están creciendo cada vez más, llegándose a registrar más de 500 lugares de este tipo. Estos son alternativas que permiten tener un espacio para desarrollar proyectos de manera individual o colectiva a trabajadores independientes, pymesy emprendedores.

La Guarida Creativa, empresa fundada por Javier García Encinas y Lucía Enríquez Bos, cuenta con 4 espacios de coworking al sur de Madrid. Estos están dirigidos principalmente a pequeñas empresas y se encuentran en Fuenlabrada, Móstoles, Debod y Alcorcón. Además de ello, crearon una red social coworking denominada Facemonkey, permitiendo mayor contacto entre sus clientes.

¿En qué consiste el coworking y cómo funciona en La Guarida Creativa? El coworking, una práctica nacida en Estados Unidos, se basa en compartir espacios de trabajo con personas que no son de la misma empresa ni comparten actividades. Uno de sus objetivos es fomentar relaciones entre profesionales de sectores diferentes. Esto promueve el intercambio de ideas y colaboración para resolver dudas, invertir en negocios o lanzar nuevos proyectos.

De manera general, en los espacios de coworking de La Guarida Creativa se equipa a cada persona de un escritorio, ordenador y acceso a internet. Las tarifas de pago se calculan con base en el tiempo de ocupación de las áreas y no requieren inversión inicial. Esto ayuda a abaratar costes, lo cual resulta muy conveniente al iniciar una actividad empresarial.

Los profesionales pueden disfrutar de una zona de trabajo propia, sin las distracciones comunes del hogar, lo cual les permite ser más productivos. Además, ofrecen otros servicios como salas de reuniones, despachos, recepción de paquetes y espacios comunes de descanso, para fomentar la interacción.

Ventajas de Facemonkey, la red social coworking Los fundadores de La Guarida Creativa fueron los primeros en establecer una red social para sus espacios de coworking, llamada Facemonkey. Esta ha ayudado a maximizar las relaciones entre sus clientes, brindando mayores oportunidades de comunicación.

En Facemonkey, los coworkers pueden compartir lo que hacen y los proyectos que tienen en mente. También pueden buscar compañeros con quienes hablar de sus ideas y planificar la realización de nuevos proyectos. El alcance es mucho mayor al fusionar a los clientes de las cuatro sucursales.

Por otro lado, posee diversas salas de chat con temas específicos a los cuales acceder de manera sencilla.

La Guarida Creativa se adapta a las necesidades de las pequeñas empresas y trabajadores independientes. Sus espacios de coworking son ideales para el desarrollo constante de ideas y proyectos, además de incentivar la comunicación entre profesionales con Facemonkey.

