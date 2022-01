Simumak extiende la formación virtual con el simulador de coche diseñado para autoescuelas Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 13:42 h (CET)

La simulación se va incorporando de manera definitiva al sector de la educación. De esta forma, ofrece a los estudiantes nuevas herramientas digitales que mejoren y faciliten el aprendizaje de una nueva habilidad.

Simumak, como actor pionero dentro de esta nueva revolución educativa, ha desarrollado un simulador de coche para autoescuelas. Este simulador lleva años siendo una realidad fuera de España, donde la compañía española ha distribuido más de 4.000 unidades en países como Finlandia, Francia, Brasil o México. Ahora el objetivo es que este producto sea también una realidad en España. Para ello, Simumak ha adaptado el producto a la regulación y necesidades existentes en las autoescuelas españolas, donde en apenas 3 meses ha distribuido las primeras 200 unidades, entre distintas autoescuelas reconocidas como referentes a nivel nacional.

La nueva manera de aprender a conducir mediante los simuladores para autoescuelas En la actualidad los centros educativos de conducción o autoescuelas apuestan por la formación virtual debido a que se reducen los riesgos de sufrir accidentes y ofrecen un aprendizaje más personalizado. Por ello, la empresa Simumak ha creado Simescar, un simulador de coches que fue desarrollado con el objetivo de brindar a los aspirantes a conductor una nueva forma de aprender, más eficiente. La inmersión que proporciona el simulador facilita un nuevo tipo de aprendizaje porque hace partícipe al alumno, lo que aporta un conocimiento mucho más rico que simplemente leyendo un libro o viendo un video.

Este simulador está disponible en diferentes opciones, desde el básico a cabinas más avanzadas y está siendo ya utilizado incluso para realizar el examen oficial de conducir en países como México o República Dominicana. Por otra parte, su software es muy completo y ha sido diseñado para darle al participante todas las situaciones y experiencias que necesita para aprender a conducir. Por ejemplo, durante el ejercicio de conducción se pueden elegir distintos tipos de vehículos y realizar la configuración de sus tipos de cambios.

Esta comodidad, seguridad y personalización han llevado a muchas autoescuelas, entre ellas las reconocidas Gala, Lara, Billy, Ponte a punto, Safety Car o Tu Carnet; a apostar por el simulador Simescar lite de Simunak y el aprendizaje virtual.

Ventajas de aprender a conducir con Simescar El simulador de Simumak ofrece muchas ventajas a los conductores. Entre las más destacadas se encuentra el poder elegir diferentes escenarios, tipos de vehículos de turismo e incluso el tipo de cambio (manual o automático). Además, existen diferentes escenarios donde el conductor podrá encontrarse con fuertes lluvias, carreteras nevadas, vías urbanas como calles o avenidas donde se cruzan personas, otros vehículos, semáforos, etc.

Todo esto es diseñado por los profesionales de Simumak para que las autoescuelas que hagan uso de su simulador puedan brindar a sus estudiantes una experiencia completa, efectiva y entretenida. Por otra parte, el diseño de este simulador es modular, por lo que puede ser instalado o desinstalado de forma fácil y rápida en cualquier lugar.

Entre otras de sus muchas ventajas está que promueve el eco-drivingporque, si bien no sustituye las prácticas reales, sí las complementa y por ello los alumnos las inician mejor preparados y habiendo practicado la conducción eficiente. El simulador Simescar consta de una estructura, controles y movimientos similares a los de un vehículo real, detecta infracciones de forma automática y facilita instrucciones y recomendaciones al alumno en las explicaciones de cada ejercicio.

Simumak ha desarrollado Simescar para ayudar a las autoescuelas que apuestan por la formación virtual a implementar un simulador de conducción seguro y eficiente. Actualmente, su diseño y estructura de hardware cuenta con todo lo necesario para simular de manera realista un vehículo y su software brinda una experiencia de inmersión novedosa, entretenida y de calidad.

