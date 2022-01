Navegantes Oceánicos, la web-editorial de referencia en castellano para la navegación a vela Emprendedores de Hoy

Además de ser una de las maneras más auténticas y apasionantes de navegar, la navegación a vela es un arte. De hecho, para muchos amantes del mar, contar con un velero es la culminación de sus sueños como navegantes. Sin embargo, como todo arte o actividad, para sacarle el máximo partido hay que obtener experiencia, conocer el equipamiento y las técnicas, y de esta forma conseguir manejar un velero con confianza y seguridad. Navegantes Oceánicos es una web editorial donde los aficionados a la navegación a vela pueden encontrar, entre otros aspectos, material educativo y bibliográfico con todo lo necesario para conocer bien su velero y saber cómo navegar en él.

Una web-editorial de referencia para la navegación a vela Para quienes desean aprender más sobre la navegación a vela, ya está disponible una web-editorial en la que se puede encontrar una gran cantidad de libros online, referentes en todo lo relacionado con esta forma de navegar. Se trata de Navegantes Oceánicos, una web que se ha convertido en toda una editorial de referencia en castellano, ya que en ella se encuentra una interesante bibliografía sobre aspectos náuticos como el manejo y trimado de las velas, oceanografía y meteorología, electricidad a bordo, cómo navegar con mal tiempo o cómo comprar un velero, entre otros. Los libros online se actualizan y amplían permanentemente. De esta forma, quien quiera disfrutar al máximo de la navegación a bordo de un velero, o que simplemente sea aficionado a la náutica en general, en esta web encontrará muchos libros que le servirán para formarse, ampliar sus conocimientos y desarrollar aún más su pasión por el mar.

Más allá de una editorial Lo que más destaca de Navegantes Oceánicos es que va mucho más allá que una editorial. En su portal web se pueden encontrar otros servicios muy interesantes. Por ejemplo, en el apartado “Zona de Navegantes” se pueden leer noticias actuales y entrevistas acerca del mundo náutico, por medio de las cuales se le da visibilidad a muchos proyectos de navegación que ahora mismo se están llevando a cabo. Igualmente, la web cuenta con una escuela de navegación online, en la que las personas pueden formarse a través de distintos cursos tales como Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) o Patrón de Yate, entre otros, y apoyados por manuales online, exámenes, y gran variedad de material didáctico para lograr la titulación náutica. Por último, también se puede visitar su tienda virtual, a través de la cual se pueden adquirir productos como e-books, gorras, etc.

Por todo su contenido, Navegantes Oceánicos se ha convertido en uno de los portales de referencia para aquellos apasionados por la mar que quieran sacar el máximo partido a su afición por la navegación a vela.

