Tolok: uno de los escape rooms pioneros de España cumple 6 años

jueves, 13 de enero de 2022, 16:34 h (CET) Este juego de aventura se encuentra en Barcelona, cuna de los escape rooms españoles El escenario de los escape rooms en España sigue en su época dorada. Y Tolok, el escape room ambientado en las películas de Indiana Jones, está de enhorabuena en 2022: cumple 6 años desde su apertura.

Las salas de Barcelona destacan, desde siempre, por ser las más numerosas y de mejor calificación de entre todas las comunidades autónomas del país. Se trata de un tipo de ocio muy demandado y que cada año alcanza niveles de calidad de mayor excelencia.

Tolok celebra su sexto aniversario en un momento en el que este ocio se ha convertido en una vía de “escape” para el entretenimiento, ya sea como plan familiar, celebrar un cumpleaños, un plan divertido en pareja o con los amigos y así salir de la monotonía del día a día actual.

“Es muy gratificante formar parte de los primeros room escapes que se montaron en este país; llevamos seis años en este mundo dando alegrías a la gente, viendo como todos disfrutan y que durante un rato se lo pasen bien”, comenta Esther Flores, CEO de Tolok.

La propuesta de Tolok es un juego ambientado en las ruinas mayas, en las que los jugadores interactúan con el entorno, sumergiéndose en una historia de rescate de un legendario ídolo que no debe caer en manos extranjeras y para cuya misión contarán con la ayuda de Harrison Bones y una narradora de lujo.

“Es un proyecto hecho con mucho cariño y con visión a largo plazo, ya que fue ideado para ser un juego competitivo y original, lejos de los enigmas de candados. Nuestro objetivo es que todo el mundo se lo pase lo mejor posible viviendo una aventura y estamos muy agradecidos por la respuesta y el cariño de nuestros jugadores. Esperamos que siga siendo así durante mucho tiempo”, continúa Flores.

Tolok es la segunda iniciativa de los creadores de Habitación 73 (inaugurado en 2014), que fue uno de los escape rooms pioneros en España con una apuesta divertida y original que sentaría las bases de un proyecto posterior aún más ambicioso: Cinemaescape.

En Cinemaescape, que acaba de cumplir su cuarto aniversario también, se encontrarán las minas de Barum Dum, que sitúa a los jugadores en los paisajes de la Tierra Media, poniéndose en la piel de un enano encargado de resolver todos los enigmas que sus predecesores no pudieron acometer para alcanzar un objetivo muy concreto: encontrar la llave de Erebor.

Al igual que en Tolok, la ambientación de Barum Dum es cuidada y realista con el universo de "El señor de los anillos" y viene acompañada de una narración con sorpresas, que desafía a todo tipo de jugadores.

Esta última propuesta se presenta como un buen anticipo del estreno de la serie de "El señor de los anillos" que tendrá lugar en la segunda mitad de 2022. En esta esperada serie, los héroes se enfrentarán a un nuevo resurgir del mal en la Tierra Media.

