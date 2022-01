Schneider Electric CES 2022: liderando la sostenibilidad y los hogares del futuro

Schneider Electric sigue definiendo el futuro de los hogares inteligentes y sostenibles ante el cambio climático y los nuevos retos energéticos. Lanza las primeras soluciones energéticas para el hogar fabricadas con plásticos oceánicos reciclados. Presenta nuevas funciones en el Wiser Energy Center para avanzar en el control y la optimización de la energía en el hogar Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y reconocida como la empresa más sostenible del mundo en 2021 por Corporate Knights, ha revelado hoy en el CES 2022 las últimas innovaciones en Hogares Inteligentes y Sostenibles como parte de su compromiso para hacer frente a la creciente demanda de soluciones energéticas domésticas resistentes y sostenibles. Esas soluciones recién presentadas incluyen los primeros enchufes e interruptores del sector fabricados con materiales oceánicos y nuevas mejoras del galardonado Wiser Energy Center.

La necesidad de un future con bajas emisiones de carbono es innegable y el momento de actuar con una estrategia contra el cambio climático es ahora. La introducción de nuevas tecnologías y los cambios en los patrones de consumo harán que los niveles de emisiones de CO2 a nivel mundial disminuyan un 30% de aquí a 2050.

Según una reciente encuesta de Schneider Electric, el 85% de las personas creen que la eficiencia energética es el aspecto más importante para mejorar sus hogares, y más de la mitad (53%) creen que es responsabilidad de cada uno reducir las emisiones de carbono. Dado que se espera que los hogares sean el mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década, los consumidores exigen soluciones innovadoras que les den el control sobre cómo se producto, almacena y distribuye la energía en el hogar.

“El año pasado vimos más tensión en nuestros hogares que en cualquier otro momento reciente de la historia: desde incendios forestales y apagones provocados por la temperatura, hasta la nieve y el hielo que provocan cortes en toda la red. No es de extrañar que las personas no solo estén dispuestas, sino que estén preparadas, para afrontar los retos del cambio climático con sus propias manos”, dijo YiFu Qi, Executive Vice President, Home and Distribution Division en Schneider Electric. "Los consumidores se dan cuenta del valor de crear no sólo un hogar inteligente, sino un hogar inteligente y sostenible, y nuestro enfoque en la innovación está capacitando a los consumidores para hacer un cambio real en sus hogares hoy.”

Suministro de energía doméstica inteligente, segura y resistente

La última generación del Wiser Energy Center, anclado por Square D™ Energy Center en Estados Unidos, ayuda a cumplir los objetivos globales de sostenibilidad del futuro para el hogar, proporcionando convenientemente energía inteligente, segura y resistente. Los consumidores tienen ahora pleno control cobre cómo se produce, almacena y distribuye la energía en sus hogares. También pueden cambiar de la red eléctrica a fuentes de energía alternativas, como las baterías, la energía solar o los generadores, para mejorar la resistencia energética, optimizar el uso de la energía y reducir los costes.

- Las nuevas funcionalidades permiten optimizar los recursos energéticos no eléctricos en caso de apagón

- La nueva funcionalidad crea un panel de carga crítica virtual para cada fuente de energía de reserva, maximizando la energía disponibles hasta que se restablezca el suministro eléctrico.

- La capacidad de supervisión y control del Centro de Energía permite a los propietarios de viviendas a reducir el consumo de energía y los gastos de calefacción/refrigeración eléctrica hasta en un 50%.

Creación de soluciones energéticas para el hogar a partir de plásticos oceánicos reciclados

En su debut en el CES 2022, Schneider Electric es la primera empresa que ofrece soluciones de plástico reciclando para el océano que crean una economía circular verdaderamente funcional. Los clientes de determinados mercados pueden ahora contribuir a la reducción de la contaminación de los océanos eligiendo productos sostenibles, como interruptores, enchufes y marcos, sin renunciar a la durabilidad y el estilo.

- La gama de productos incluye un interruptor fabricado con redes de pesca de poliamida, recogidas en las costas de la Inda y el mar Arábigo, y lleva el logotipo de Ocean Plastic

- El product se presenta en un envase sostenible, eliminando todo el plástico de un solo uso y los materiales no reciclables del proceso de envasado.

- La gama de productos es la primera del sector en recibir la certificación internacional Cradle to Cradle Silver por el diseño responsable de sus productos y los pasos hacia una economía circular continua

- Las redes de pesca representan casi el 10% de todos los residuos plásticos que se encuentran en el mar: este nuevo modelo de Merten contribuye a reducir las 640.000 toneladas de redes de pesca que se dejan en el océano cada año y es el primer paso para hacer más sostenible esta gama de productos

Por la seguridad y el bienestar de los empleados, sus familias y la comunidad, Schneider Electric no asistirá físicamente al CES 2022 en Las Vegas debido a las crecientes preocupaciones por la variante Omicron. Para obtener más información sobre las novedades del hogal inteligente y sostenible, visitar la presencia virtual en el CES aquí.

Para más información, visitar https://www.se.com/es/es/home/inspirations/smart-home.jsp