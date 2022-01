La carpintería y el bricolaje son dos profesiones en alza Comunicae

jueves, 13 de enero de 2022, 13:18 h (CET) Carpintería Maydeco se hace eco de la información aportada por Moncloa sobre el aumento de empleo en el sector de la carpintería y el bricolaje Carpintería Maydeco, una empresa de carpintero en Sevilla expertos en fabricación de armarios a medida en Sevilla, se hace eco de la información dada a través de Moncloa sobre el aumento de empleo en el sector de la carpintería y el bricolaje.

La carpintería y el bricolaje son trabajos primitivos que siempre son necesarios. Con el aumento de las tecnologías, las nuevas generaciones no tienen en mente estas profesiones para dedicarse a ellas en un futuro. En España, en la actualidad, son servicios muy demandados por la población.

Igualmente, estos dos oficios no están igual de profesionalizados. El bricolaje no es más que un hobbie, aunque en muchas ocasiones se reparan cosas en el hogar. Por el contrario, la carpintería si es un oficio, de hecho, es el más antiguo y uno de los más completos que existen al abarcar tantas tareas.

Por otro lado, las herramientas que se utilizan en ambas profesiones son muy diferentes entre sí, ya que todas no tienen la misma calidad y tampoco dejan el mismo acabado. El oficio del carpintero comprende la instalación, modificación, y renovación de cualquier elemento de madera, incluído los armarios a medida.

Este empleo requiere tener muchas habilidades y un buen estado físico, ya que se requiere mucho esfuerzo. Además, entra dentro de su función la colocación de ventanas y puertas y la instalación del suelo de parquet. Ellos son los verdaderos expertos y los que mejor saben manipular la madera.

Los carpinteros cuando reciben su salario, siguen el Convenio Colectivo de la Madera y Carpintería especial de cada comunidad autónoma. Aunque el valor bruto general de este oficio ronda entre los 12.600 y los 28.171 euros, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca el profesional. Los que decidan montar su propio negocio verán multiplicado el valor de su sueldo, puesto que se rigen por otros convenios reguladores.

Esta profesión ha vuelto a resurgir y, en parte, gracias a las redes sociales y los tutoriales que han puesto en marcha la venta de materiales y el oficio en general.

