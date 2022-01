Weex firma con Carrefour para instalar cajeros de Bitcoin en España Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 11:38 h (CET)

En Weex se encargan de instalar y configurar el dispositivo electrónico para que los negocios con experiencia o los emprendedores puedan tener un punto de criptomonedas. Esta es una empresa española proveedora de cajeros automáticos que presta el servicio de cambio de bitcoin y criptomonedas en negocios asociados a la marca.

Esta compañía con sede en Valencia ha desarrollado una estrategia de expansión distribuyendo cajeros propios y en franquicia en todo el territorio español. Un nuevo hito en este crecimiento es el acuerdo con Carrefour en España para que las sucursales más importantes, cuenten con estos dispositivos.

¿Cuáles son las ventajas que ofrecen los cajeros Weex de criptomonedas? Para los negocios, los cajeros automáticos Weex son dispositivos que funcionan las 24 horas los 7 días de la semana. Los locales solo deben disponer de un espacio libre de apenas un metro cuadrado para su instalación. No requieren de personal adicional para el local ni una dedicación permanente, ellos informan desde su página web.

Para los usuarios, estos dispositivos facilitan las transacciones con criptomonedas. Son terminales electrónicos seguros, cómodos, rápidos y que están disponibles todo el tiempo. Ahora, gracias al acuerdo con Carrefour, las personas pueden hacer sus transacciones con bitcoin o cualquier criptomoneda cuando vayan a hacer sus compras en la tienda.

Una de las principales ventajas que implica utilizar estos cajeros automáticos es la privacidad que obtiene el usuario. Con ellos, no se requiere la presentación o envío de documentación personal como ocurre en las transacciones en línea o en “exchanges”. El proceso de verificación para que el usuario compre o cambie su criptomoneda es sin KYC por debajo de 990 € (tal como indica la ley española) y solo dura un par de minutos. En los “exchanges” la espera puede extenderse incluso varios días para la aprobación y por ende para las transacciones.

La seguridad como valor fundamental en las transacciones Una de las premisas en las que Weex ha basado su crecimiento a través de los cajeros automáticos es la seguridad de los usuarios. Afirman que trabajan todo el tiempo para mantener la información de los clientes a salvo con una plataforma de última tecnología y totalmente encriptada.

Otro de los principios de Weex es el soporte y la atención al cliente en todos sus cajeros de criptomonedas. La empresa ofrece asistencia telefónica directa todos los días de la semana 24/7 en tiempo real. Estos agentes de soporte aclaran todas las dudas que surjan con cada transacción que se haga y verifican la total satisfacción del usuario en las consultas.

La estrategia de expansión que viene desarrollando Weex con la distribución de los cajeros electrónicos para criptomonedas se apoya en tarifas más competitivas y un servicio al cliente más elaborado y educativo. Según la firma valenciana, son hasta un 40% más bajas que en los otros canales de comercialización de estas monedas virtuales. Un atractivo con el que buscan seducir a un mercado en pleno crecimiento.

