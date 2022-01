TEC MOON cuenta con el único colchón del mercado que prepara a las personas para dormir gracias a su exclusiva tecnología Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 11:15 h (CET)

Dormir es un proceso fisiológico sumamente importante para el organismo, que permite al cuerpo desintoxicarse y recuperarse frente al agotamiento del día a día. A pesar de esto, actualmente son muchas las personas que experimentan problemas para descansar como consecuencia de las condiciones ambientales o incluso de la aparición de ciertos trastornos que afectan la salud física y mental.

Afortunadamente, cada día la ciencia idea soluciones innovadoras. La reconocida empresa de colchones TEC MOON, por ejemplo, ha desarrollado una exclusiva tecnología a través de su modelo TEC MOON Prime S, el cual facilita mucho a sus durmientes la conciliación del sueño de manera rápida y efectiva.

Un colchón moderno que incluye un sistema de masaje por vibración Está científicamente comprobado que el estrés interfiere en una buena rutina de sueño. Después de todo, cada día las personas atraviesan situaciones que derivan en trastornos como la ansiedad o la depresión. Estos pueden incluso llegar a manifestarse a través de molestias y dolores corporales.

Para ello, la innovadora tecnología IMS ENERGY de TEC MOON ofrece una excelente solución para optimizar el sueño y que este sea mucho más reparador. A través de su sistema de masaje por vibración, el usuario podrá obtener una placentera sesión relajante en glúteos, rodillas, gemelos, espalda o todo el cuerpo en general con diferentes intensidades y velocidades.

Y es que, sonidos y vibraciones inducen a la relajación de una manera natural. Esto se remonta al mismo periodo de gestación de un bebé. Cuando flota en el líquido amniótico del vientre de su madre, lo hace con un suave y constante vaivén que le relaja. Al nacer, esta misma sensación se repite con el balanceo en la cuna, cochecito o en brazos al tratar de dormirlo. De adultos se rememora esta experiencia cuando, por ejemplo, se viaja en un medio de transporte y se es capaz de dormirse con el traqueteo de un coche, tren o avión incluso en una incómoda postura. Por ello, la tecnología de TEC MOON se basa en el masaje por vibración por los múltiples beneficios que ofrece. No solo relaja y ayuda a dormir cada noche. También alivia el estrés, mitiga contracturas y fortalece el sistema nervioso.

La tecnología WARM FEET del TEC MOON Prime S permite decir adiós al síndrome de pies fríos Está demostrado que el frío en la cama impide descansar correctamente, especialmente en épocas de invierno. Después de todo, dificulta entrar en calor y relajarse lo suficiente como para poder dormir plácidamente.

Para aliviar estos inconvenientes, ya los abuelos utilizaban bolsas de agua caliente en la cama para ayudar al cuerpo a regular su temperatura y combatir, además, molestias articulares en zonas concretas. Basándose en ese método, el equipo de I+D de TEC MOON ha desarrollado la tecnología WARM FEET como una solución mucho más eficiente y moderna a través del sistema de termoterapia localizada en los pies. De esta manera, sus durmientes podrán decirle adiós al síndrome de pies fríos, una de las principales causas de insomnio. Su ligero calor en la parte inferior del colchón proporciona un equilibrio térmico corporal hasta 10 veces antes. Así, el cuerpo alcanza una temperatura homogénea para poder dormir facilitando la conciliación y mantenimiento del sueño.

En definitiva, el colchón TEC MOON Prime S ofrece la solución definitiva para ayudar a dormir, combatir el insomnio y disfrutar de largas horas de un profundo y reparador descanso gracias a su inigualable tecnología. No es de extrañar que sea la marca de colchones más premiada en España por la innovación aportada al sector y la favorita de muchas celebridades del mundo del deporte, el cine o la música.

