Dejar de fumar como propósito de año nuevo, según el psicoterapeuta Luis Miguel Real

jueves, 13 de enero de 2022, 09:55 h (CET)

El año nuevo representa para las personas el final de algunas cosas y el comienzo de otras. Por esta razón, muchos deciden plantearse metas en dicha fecha.

Uno de los hábitos que se intenta conseguir es el de dejar de fumar. Lamentablemente, este objetivo no es fácil de cumplir sin la ayuda de un profesional en terapia de adicciones. Una solución se encuentra en el servicio que ofrece Luis Miguel Real, un psicólogo con amplia experiencia en tratamiento de adicciones y trastornos de ansiedad.

Razones por las que las personas no consiguen dejar de fumar como propósito de año nuevo Un estudio de la Real Sociedad de Salud Pública del Reino Unido afirmó que dejar de fumar es el hábito más difícil de mantener. Solo el 4 % de quienes intentan dejar de fumar sin ayuda mantienen esta rutina un año después.

A pesar de la dificultad, la decisión de dejar de fumar es una de las más beneficiosas que cualquier persona puede tomar. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es responsable de aproximadamente 6 millones de muertes en todo el mundo cada año. Otras 890.000 muertes son el resultado de la exposición de no fumadores al humo de tabaco ajeno.

Estos datos son un incentivo para dejar de fumar. Sin embargo, el problema recae en la falta de planificación. Al plantear este compromiso significativo como deseo de año nuevo, las personas no acostumbran tener una estrategia clara, ni tampoco la ayuda de un profesional como Luis Miguel Real para cumplir los objetivos.

Terapia real y honesta para cambiar de hábitos La propuesta del psicólogo Luis Miguel Real se basa en un enfoque realista que guía a las personas en la autobservación y el manejo de las acciones. El profesional aclara que no hay una fórmula mágica para mejorar la forma de vivir, es un proceso que requiere trabajo y compromiso.

El psicólogo facilita un audio con lenguaje sencillo que explica las fases por las que pasa normalmente un fumador, los hábitos que hay que cambiar, las técnicas para lograr dejar el tabaco e incluye algunos tips. Al finalizar el audio, los usuarios obtendrán más información sobre el curso online para abandonar el cigarrillo.

La atención del especialista puede darse de manera presencial, si el interesado vive en Valencia. También existe la posibilidad de solicitar terapia a distancia a través de videoconferencias.

El acompañamiento de especialistas es importante para que las personas se preparen para el desafío de dejar de fumar. Además, permite crear la estrategia correcta, según las necesidades y características de cada individuo.

