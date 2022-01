La fuerza de lo invisible, el servicio de refrigeración y climatización de Enfrío Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de enero de 2022

Refrigerar o climatizar un espacio resulta algo fundamental, ya que de esto puede depender la viabilidad y funcionalidad de un negocio. Es fundamental para empresas que requieren una cadena de frío para la conservación de productos, y es que, si no se cumple la calidad del proceso, puede generar consecuencias.

De la misma forma, ocurre con los sectores terciarios como es el retail, administrativos, hoteleros, donde una buena climatización permite un nivel de confort óptimo que permite el desarrollo normal del negocio.

En España la empresa Enfrío, con sede principal en Valencia y con personal distribuido en todo el territorio nacional, desarrolla soluciones integrales de refrigeración y climatización desde hace ya más de 40 años a varios sectores, garantizando eficiencia en todos los procesos.

Enfrío: los servicios de refrigeración y climatización Enfrío ofrece sus servicios a todas aquellas empresas que requieran optar por la refrigeración y climatización de sus espacios, utilizando las últimas tecnologías, lo que se traduce en eficiencia garantizada, según lo asegura la misma compañía.

Esta empresa brinda soluciones a tres sectores principales. El primero de ellos es el industrial, que abarca todos aquellos negocios dedicados a la logística, a la producción de cualquier tipo de alimentos, la industria hortofrutícola, cárnica, entre otras. Garantiza una cadena de frío estable e instalaciones energéticamente eficientes y responsables con el medioambiente.

Por otro lado, prestan sus servicios al sector comercial como hipermercados, supermercados u otros comercios, ocupándose de todo lo relacionado con las instalaciones frigoríficas y el mobiliario.

Además, quienes deseen climatizar sus áreas, bien sean hospitales, hoteles, centros comerciales, edificios administrativos, retail, gimnasios, etc. pueden acudir a los especialistas de Enfrío, quienes se enfocan en lograr un confort y calidad ambiental.

Todo el proceso en manos de los expertos En Enfrío cuentan con profesionales cualificados en el área de climatización industrial, comercial y refrigeración. En cualquiera de los sectores que atienden, se ocupan de todos los procesos, que van desde el diseño, la instalación y el mantenimiento.

Además, cuentan con un área de mantenimiento a disposición de los clientes las 24 horas del día durante los 7 días de la semana para garantizar el óptimo funcionamiento de los sistemas de refrigeración y climatización. Esto permite prevenir incidentes y solucionar cualquier inconveniente que se pueda presentar con los mismos.

Esta compañía está totalmente comprometida con la sostenibilidad y el medioambiente, adopta medidas y protocolos respetuosos con el planeta que consiguen una mayor eficiencia energética. Además, Enfrío es especialista en refrigerantes naturales de carácter neutro que no representan ningún impacto adicional en el calentamiento global.

Los interesados en conocer más acerca de todos los servicios que ofrece la empresa Enfrío, pueden consultar su página web, donde suministran amplios detalles al respecto, así como también sus canales de contacto.

