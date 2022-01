SiteMinder logra el primer premio en los HotelTechAwards 2022 y afianza su liderazgo en comercio hotelero

SiteMinder ha sido galardonado con el principal premio y el Mayor número de galardones relevantes en los HotelTechAwards 2022 organizados por Hotel Tech Report SiteMinder ha reafirmado su liderazgo como la principal plataforma de comercio hotelero del mundo tras conseguir el principal premio y el Mayor número de galardones relevantes en los HotelTechAwards 2022 organizados por Hotel Tech Report. SiteMinder ha obtenido el premio People's Choice 2022 por su orientación al cliente, así como el Best Marketplace & Integrator, Best Channel Manager and Best Booking Engine.

SiteMinder ha sido también finalista en otras tres categorías. Como muestra de la escalabilidad e importancia de su plataforma de comercio hotelero, la compañía ha resultado finalista en las categorías de Hotel Rate Shopping & Market Intelligence; Hotel Rate Parity; y Hotel Management System, a través de su solución todo en uno para pequeños negocios hoteleros Little Hotelier. Además, SiteMinder se ha situado entre los 10 mejores lugares para trabajar del año, obteniendo una puntuación media de 9,5 sobre 10 en las áreas de cultura y valores, confianza de los empleados, equilibrio entre trabajo y vida privada, desarrollo personal e igualdad de género.

Los HotelTechAwards premian a los mejores productos de software hotelero del mundo, basándose en las opiniones de los clientes y en datos propios, como la compatibilidad de la integración, la salud de la organización, la cuota de mercado, la solidez de la red de socios y la calidad de la asistencia al cliente. El premio People's Choice del programa depende del total de opiniones de clientes verificados, el alcance geográfico de las opiniones y el sentimiento y las calificaciones generales de las opiniones, y se otorga a la empresa que haya demostrado las mejores relaciones con los clientes durante los HotelTechAwards. Durante el periodo en que se han desarrollado los premios este año, más de 513.600 hoteleros visitaron Hotel Tech Report, la mayor comunidad online del sector hotelero, contribuyendo con más de 11.600 opiniones verificadas para hacer de esta convocatoria la más competitiva de la historia de los HotelTechAwards.

El consejero delegado y director general de SiteMinder, Sankar Narayan, ha comentado: "Es un privilegio ser galardonados una vez más como la plataforma de comercio hotelero líder en el mundo y por el importante papel que nuestra plataforma y el servicio al cliente juegan en la vida de los hoteleros, que buscan la tecnología más que nunca. En este momento tan crítico, es nuestro deber ayudar a los hoteleros a vender, comercializar, gestionar y hacer crecer su negocio de la manera más fácil y completa posible, y estos premios son testimonio no sólo de la capacidad líder de nuestro equipo para hacerlo, sino de hacerlo con transparencia y sin compromisos. Y lo que es más importante, son un reconocimiento al propósito de SiteMinder de facilitar el acceso de la industria hotelera global al mundo del comercio online".

Por su parte, Michal Michalik, director Asociado de Siggis Capital en Barcelona, ha señalado que “desde sus primeros años hasta hoy, he registrado más de 20 propiedades con SiteMinder. No sólo sigo tratando con las mismas personas, lo que significa que sus estructuras internas son sólidas, sino que no he tenido ni un solo problema en ese tiempo. No puedo decir lo mismo de ninguna otra empresa de tecnología hotelera. La eficacia y la eficiencia de su negocio, así como su voluntad de evolucionar constantemente, significan que mientras sigan operando de este modo, seré un cliente".

Acerca de SiteMinder

SiteMinder Limited (ASX:SDR) es la plataforma de comercio hotelero abierto líder a nivel mundial y se encuentra entre las empresas tecnológicas pioneras en abrir el acceso de todos los hoteles al comercio online. Este papel central ha permitido a SiteMinder obtener la confianza de decenas de miles de hoteles en 150 países, para comercializar, gestionar y hacer crecer su negocio. La empresa mundial, con sede en Sídney y oficinas en Bangkok, Berlín, Dallas, Galway, Londres y Manila, generó más de 100 millones de reservas por valor de más de 35.000 millones de dólares en ingresos para los hoteles en el último año antes del comienzo de la pandemia. Para más información, visitar siteminder.com.