Ya es posible proteger la reputación online de una empresa, gracias a Remove Group Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de enero de 2022, 13:44 h (CET)

La reputación es un elemento importante para posicionar una marca en el mercado. Actualmente, existe un crecimiento relevante en el número de negocios que funcionan a través de páginas web. En ese sentido, los consumidores acostumbran a buscar referencias para asegurarse de que el producto o servicio que requieren es seguro y brinda lo necesario.

Remove Group es una plataforma pionera en servicios de eliminación, desindexación y desposicionamiento de contenidos negativos en internet para salvaguardar la reputación online de una marca. La empresa también ofrece herramientas para posicionar noticias, generar alertas y prevenir posibles ataques en la red.

Servicios personalizados con éxito garantizado No todas las empresas solicitan un trabajo integral. Por esta razón, el equipo profesional de Remove Group se divide en tres líneas de trabajo. La primera actúa ante la necesidad de eliminar enlaces destructivos presentes en Google. Los expertos limpian datos, noticias, opiniones y todo tipo de referencias perjudiciales respecto a la marca.

En segundo lugar, está el servicio de fortalecimiento de reputación. La meta es impresionar a potenciales clientes y hacer que la marca destaque por los motivos correctos. Esta es una opción muy útil para posicionar temas positivos que den una visión óptima a la empresa en los buscadores.

Para las marcas que no atraviesan una crisis de imagen, pero prefieren mantenerse alerta y preparadas, se brinda el paquete ‘proteger y controlar’. Este plan genera noticias atractivas y les da visibilidad en la red. Además, realiza monitoreos constantes para controlar la reputación en internet.

Remove Group, una opción de confianza para mantener la reputación de una firma Su trabajo se construye sobre la base de tres elementos: confidencialidad, rapidez y garantía. Esto permite otorgar privacidad al 100 %, trabajar de forma ágil y con tarifas de pago que se efectúan de acuerdo a los resultados obtenidos.

La asistencia del servicio ha sido probada en el sector financiero, político, de la salud, construcción y alimentación. Pero también abarca casos de interés público o personas particulares que precisen de su utilidad.

Si bien la empresa posee sedes en España y México, su prestación es de carácter global. Asimismo, los contactos se llevan a cabo vía telefónica o mediante correo electrónico y un especialista guía al cliente para escoger el plan ideal que cumpla sus expectativas.

Con la necesidad creciente de mantener una imagen positiva en la web, la agencia Remove Group se perfila como una opción atractiva para llevar a cabo esta tarea. La experiencia y tecnología que utilizan los coloca como referentes del cuidado de reputación online.

