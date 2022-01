¿Las tiendas de techo son seguras?, por Fox Camper Emprendedores de Hoy

Para aquellas personas amantes de pernoctar en medio de la naturaleza, las tiendas de campaña para techo de coche son uno de los accesorios más funcionales. Estas carpas se montan sobre una plataforma que se instala encima del vehículo y están elaboradas con materiales muy resistentes a los cambios de clima.

Su fácil forma de montar y sus precios accesibles han convertido a este tipo de tiendas en las favoritas de quienes quieren estar en contacto con el ambiente. Incluso para aquellos que no tienen tanta destreza o experiencia para levantar tiendas en un campamento. En Fox Camper, las personas que deseen adquirirlas disponen de un amplio catálogo de productos relacionados con la acampada.

Por qué son más seguras las carpas de techo para acampar El primer elemento a tener en consideración en relación con los efectos de seguridad es la altura a la que se tienen que instalar estas tiendas. Al estar separadas del suelo, los ocupantes permanecen alejados de la nieve, el lodo o del agua, en caso de presentarse una lluvia nocturna. Además, como no tienen contacto con el suelo las cobijas se mantendrán limpias de arena y restos vegetales. También esa misma altura protege de visitantes indeseados al interior de la tienda de campaña, como animales.

Por otro lado, estas carpas son efectivas para protegerse de los insectos como arañas y mosquitos que también es común que perturben el sueño. Los cierres son herméticos y las mallas que sirven de ventanas tienen el tejido preciso para impedir el paso de plagas. Asimismo, otra ventaja es que la mayoría de las tiendas para techo de coches vienen equipadas con sistemas de flujo de aire para regular la temperatura interna.

Protección contra las bajas o altas temperaturas del bosque Acampar en medio de la naturaleza supone el riesgo de pasar frío o mucho calor si se hace a la intemperie. Por esta razón, la mayoría de los modelos de este tipo de accesorios vienen equipados con dispositivos de flujo de aire. Gracias a ellos, se puede regular la temperatura interna para mantenerla en niveles cómodos para las personas.

Otro de los elementos atmosféricos a los que se exponen los campistas son los rayos ultravioletas del sol. Los materiales con los que se elaboran estos accesorios protegen contra esas emisiones solares dañinas para la piel. Esto garantiza lograr una temperatura interna de la tienda más benevolente para los ocupantes.

Lo más aconsejable para una persona que va a comprar una es buscar un sitio especializado que tenga un buen catálogo de opciones. Uno de ellos es Fox Camper, que son importadores y distribuidores exclusivos en España. Los pedidos al detal se pueden hacer directamente en su e-commerce, eligiendo entre una gran cantidad de alternativas.

