Rebajas invierno 2022: los artículos rebajados tienen la misma garantía que los adquiridos fuera de este periodo, de hasta tres años

Con el nuevo año llegan las rebajas en una gran mayoría de los establecimientos. Aunque una bajada de precios no significa que los derechos de los consumidores disminuyan también. Por ello, reclamador.es ha recopilado a continuación los 8 derechos más importantes a tener en cuenta si se adquiere un artículo rebajado, algo habitual en estas fechas, con una novedad en 2022: se amplía el periodo de garantía por la compraventa de bienes a 3 años, estableciéndose 2 cuando se trate de compras de bienes o servicios digitales:



La garantía legal de los productos rebajados



Los artículos rebajados tienen la misma garantía que los adquiridos fuera de este periodo. Es decir, el menor precio del producto rebajado no supone una menor protección del consumidor. La garantía legal del artículo comprado en rebajas debe ser idéntico a la garantía con la que cuenta cualquier artículo nuevo comprado fuera del periodo de rebajas.

Además, reclamador.es recuerda que desde el 1 de enero de este recién estrenado año,esta garantía se amplía de dos a tres años. La única excepción será la compra de bienes o servicios digitales (por ejemplo, suscripciones, aplicaciones…) para la que acaba de regularse su periodo de garantía y que será de dos años.

¿Qué hacer en caso de defecto? ¿A quién exigir el cumplimiento de la garantía en caso de defecto? El cumplimiento de la garantía se exige al establecimiento que vendió el artículo, salvo que fuera imposible dirigirse a ese establecimiento, en cuyo caso se podría dirigir al productor exactamente en las mismas condiciones. Es importante conocer que la garantía no cubre defectos que dicho bien pudiera tener como consecuencia de un mal uso del consumidor.

Compras online

No hay que confundir bienes o servicios digitales con las compras online, porque lo primero afecta al objeto, es decir, lo que se compra, y lo segundo, a la forma. Esto es, presencialmente o a distancia. En este sentido, la compañía online de servicios legales aclara que las compras online tienen las mismas garantías y obligaciones que las que se hacen en la tienda física.

Devolución de artículos comprados en rebajas

Al igual que ocurre el resto del año, en los productos adquiridos en establecimiento físicos, por ley, el consumidor tiene derecho a devolución de la compra únicamente en caso de defecto de fábrica. El cambio o devolución por otros motivos, por ejemplo, se trata de un artículo de textil cuya talla no es la correcta, es una cortesía comercial del establecimiento, siempre y cuando no esté dentro del periodo de desistimiento, del que hablamos a continuación. Es decir, el establecimiento físico no está obligado a aceptar cambios o devoluciones.

Eso sí, si durante el resto del año dicho establecimiento, como cortesía, anunciaba una política de cambios o devoluciones, y en rebajas se modifica, debe ser claramente anunciado por el establecimiento, de lo contrario, debería mantenerse en los productos rebajados.

Derecho de desistimiento

Hay un plazo de 14 días para rescindir el contrato sin justificar el motivo. Tanto si se trata de una compra online, como de una realizada en tienda física, el consumidor tiene derecho a desistir de la misma. Esto es, tiene derecho a devolver en un plazo de 14 días naturales (contando sábados, domingos y días festivos) desde que recibió el artículo sin dar ninguna explicación por ello. Y el vendedor tiene la obligación de devolver el precio. Este derecho se mantiene en rebajas. Más allá de esos 14 días, el aceptar cambios y devoluciones dependerá de la política de cada comerciante. Si en el ticket cuando es compra física, o en la comunicación de la tienda online no se informa de este derecho, el plazo para desistir se amplía a doce meses.

Métodos de pago en este periodo

Se trata de un caso similar al de los cambios o devoluciones. El establecimiento no está obligado a aceptar el pago con tarjetas o puede poner, por ejemplo, un mínimo. Pero si el establecimiento admitía el pago con tarjetas y en el periodo de rebajas, o en los productos rebajados, no permite utilizar las tarjetas de crédito o débito, debe especificarlo claramente.

Derecho a recibir el ticket de compra

Exigir y conservar el ticket o factura es fundamental ya que es la garantía del producto y lo que le será requerido al consumidor para realizar cualquier gestión con posterioridad a la compra. De este modo, el comerciante no puede negar el ticket o factura a su cliente por adquirir un producto rebajado. El consumidor tiene derecho a obtener este documento. Si aún así no disponemos del ticket (porque lo hemos perdido o se ha destruido), cualquier documento que acredite la compra (como el cargo en tarjeta, donde se identifica el origen y el importe de la misma), ha de ser admitido.

Los productos no pueden presentar defectos

Los productos rebajados tienen que tener la misma calidad que siempre: la ley no permite que se vendan como rebajados productos defectuosos.

Cuando el usuario se encuentra, aclara reclamador.es, ante la venta de un producto con descuento por estar deteriorado, no es el mismo caso que cuando se halla ante una venta en rebajas: no se considera una venta en periodo de rebajas aquellos productos que cuentan con algún defecto. En definitiva, los productos puestos a la venta en rebajas deben estar en perfecto estado y superar los estándares fijados de calidad.

Se debe mostrar el precio anterior y el nuevo precio

El comerciante está obligado a informar del periodo concreto de duración de las rebajas. Para que se considere un periodo como rebajas, los descuentos deben afectar, al menos, al 50% de los artículos que tiene a la venta y estos deben estar claramente separados e identificados de aquellos productos a los que no les afectan los descuentos. Es más, el comerciante debe mostrar el precio anterior y el nuevo precio en el etiquetado del producto. Esto para que el consumidor pueda ver cuál es la rebaja de precio que se ha producido en el artículo objeto de su interés.

En este sentido, la Comisión Europea acaba de publicar unas directrices por las que se establece que el precio anterior debe ser el aplicado, como máximo en los 30 días anteriores. Esto se hace para evitar que se aumente el precio durante un breve período de tiempo para reducirlo posteriormente y presentar la rebaja como una reducción considerable del precio, cuando no es tal. Igual sucede cuando la rebaja consiste en un porcentaje (“precios al 50%”).

Por último, Almudena Velázquez, directora legal de reclamador.es, explica que “el derecho a devolver el producto porque no nos ha gustado o porque está defectuoso es un derecho que es irrenunciable para los consumidores y por lo tanto no hay ningún tipo de restricción en eso durante el periodo de rebajas”. Añade que “en el caso de que los derechos no hayan sido respetados, desde reclamador.es recomendamos denunciar y acudir a expertos para presentar una reclamación contra la empresa responsable”.