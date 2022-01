¿Por qué es mejor contratar a un equipo de paid media como ADMK Team que a una agencia de performance? Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 15:28 h (CET)

El perfomance marketing se trata de un tipo de marketing digital que se focaliza en conseguir resultados concretos y medibles con cada estrategia planteada. Por su naturaleza necesita una dedicación más personalizada en las campañas y unos análisis y optimizaciones más minuciosas para maximizar el retorno de la inversión en medios publicitarios.

Por este motivo, no todas las agencias de marketing digital pueden llevarlo a cabo, ya que los mayores impedimento son el tiempo y el expertise. Las agencias suelen gestionar grandes volúmenes de clientes y contratan perfiles junior, por lo que el conocimiento y la dedicación que le pueden destinar a cada uno de ellos son limitados. Por eso los equipos de perfomance marketing como el de ADMK Team con su modelo de crecimiento compartido, consiguen escalar cada proyecto en el que trabajan.

La experiencia de ADMK Team en el perfomance marketing Marco Sapiña, CEO de ADMK Team, lleva más de 12 años dedicándose al perfomance marketing para distintas empresas y anunciantes de España con grandes presupuestos para campañas internacionales, siempre orientadas a lograr ambiciosos resultados. Este ejecutivo explica que para las agencias el cliente no es el centro de su trabajo porque gestionan demasiados a la vez. Esto les quita el tiempo que necesitan para optimizar y escalar los resultados de sus campañas de paid media.

Por ello decidió emprender y conformó un equipo de especialistas que reúne las características necesarias para ofrecer resultados palpables a sus partners en todos los proyectos que gestionan. Donde en agencias cada account manager maneja de 20 a 30 clientes, en ADMK Team cada experto gestiona en promedio unos 3-5 clientes como máximo, lo cual les da el tiempo suficiente para integrarse a cada empresa con la que trabajan como un elemento más. Ejecutan reuniones periódicas de seguimiento, aclaran dudas, analizan la evolución de las campañas, optimizan resultados y definen nuevas estrategias para seguir escalando en leads o ventas en base a los insights & learnings obtenidos de los datos.

Este trabajo que hace el equipo de ADMK Team implica más que una asesoría o apoyo externo en marketing digital, es una integración completa con cada partner. Se adaptan a la forma de trabajo de cada uno de ellos para lograr resultados efectivos y tangibles. Estos resultados responden a los objetivos trazados al inicio de la relación.

Mayor dedicación a cada cuenta para escalar resultados La experiencia que han tenido con cada uno de sus partners (ya que no les llaman clientes) les ha permitido a estos profesionales desarrollar un modelo propio del perfomance marketing. Implica un servicio integral que cubre todas las facetas de una campaña completa en la que se atienden minuciosamente todas las variables que la integran. Para ADMK Team, el abordaje comienza con el análisis del negocio para definir la estrategia y la planificación de medios digitales y acaba generando un crecimiento compartido.

Según las necesidades de cada proyecto se crean campañas de Social Ads para generar impacto en las redes sociales y lograr conversiones. Desarrollan estrategias de Search Adspara optimizar el tráfico de los buscadores. Además, definen campañas que colocan en medios digitales seleccionados. En otra línea de negocio, también utilizan el e-mail marketing y herramientas de automatización de procesos para incrementar la fidelización y aumentar el ciclo de vida y la recurrencia de compra, además de generar auditorías con recomendaciones para incrementar el ratio de conversión, a través de sus expertos en CRO.

Una diferencia sustancial entre un equipo de perfomance marketing y una agencia es que el trabajo del primero solo termina cuando se mejoran los resultados. Por eso, desde la planificación se estiman las metas en los distintos escenarios y se diseña un programa de trabajo en función de objetivos. De esta manera, los clientes (partners) pueden rentabilizar mejor el presupuesto que le dedican a su estrategia de paid media.

